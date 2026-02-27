3 сериала на Netflix, которые стоит посмотреть после "Бриджертонов"
- Сериал "Чужестранка" имеет 7 сезонов и рейтинг IMDb 8.3, рассказывает о медсестре, которая переносится в 1743 год.
- Сериал "Императрица" имеет 2 сезона и рейтинг IMDb 7.8, рассказывает о баварской герцогине, которая женится на императоре Австрии.
Четвертый сезон "Бриджертонов" подошел к концу. Эта история полюбилась зрителям во всем мире, поэтому они с нетерпением ждут продолжения. Известно, что планируется пятый и шестой сезоны.
24 Канал расскажет, какие сериалы на Netflix стоит посмотреть после "Бриджертонов". Сохраняйте список, ведь впереди пятница и выходные, когда будет больше времени на отдых.
Что посмотреть после "Бриджертонов"?
"Чужеземка"
- Количество сезонов: 7
- Количество серий: 91
- Рейтинг IMDb: 8.3/10
Клэр Рэндалл была медсестрой в британской армии во время Второй мировой войны. После службы она проводит второй медовый месяц со своим мужем Фрэнком в Шотландии. Он является офицером MI6, которого ждет начало новой карьеры – он должен работать историком в Оксфорде.
Неожиданно Клэр переносится в 1743 год, где свобода и жизнь под угрозой. Главная героиня выходит замуж за шотландского воина Джейми Фрейзера, чтобы спасти себя. Так, женщина оказывается между двумя совершенно разными мужчинами.
"Чужестранка": смотрите онлайн трейлер сериала
"Императрица"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 12
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
16-летняя баварская герцогиня Элизабет фон Виттельсбах влюбляется в императора Австрии Франца Иосифа, который должен был жениться на ее старшей сестре. Так, главная героиня выходит за него замуж.
Элизабет прибывает в Вену и сталкивается со строгими правилами и интригами семьи своего мужа. Осложняет ситуацию эрцгерцогиня София, которая выступает против невестки. Кроме того, младший брат Франца, Максимилиан, пытается доказать, что он более достоин управлять страной.
"Императрица": смотрите онлайн трейлер сериала
"Молодые монархи"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 18
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
Принц Вильгельм – второй сын шведской королевы Кристины. Парень поступает в престижную школу-интернат Гиллерска, где ранее учился его старший брат, кронпринц Эрик.
За Вильгельмом следит его кузен – Август, который учится на третьем курсе. Однажды принц знакомится с Симоном, который является солистом школьного хора. Ребята влюбляются друг в друга и переживают немало испытаний.
"Молодые монархи": смотрите онлайн трейлер сериала
Какие сериалы сейчас самые популярные на Netflix в Украине?
"Свинцовые дети"
"Рассекречинные"
"Ночной агент" (3 сезон)
"Бриджертоны" (4 сезон)
"Линкольн для адвоката" (4 сезон)
"Его и её"
"Ночной агент" (1 сезон)
"Семь циферблатов Агаты Кристи"
"Бриджертоны" (3 сезон)
"Бриджертоны" (1 сезон)