27 февраля, 00:32
3 сериала на Netflix, которые стоит посмотреть после "Бриджертонов"

Мария Примыч
Основные тезисы
  • Сериал "Чужестранка" имеет 7 сезонов и рейтинг IMDb 8.3, рассказывает о медсестре, которая переносится в 1743 год.
  • Сериал "Императрица" имеет 2 сезона и рейтинг IMDb 7.8, рассказывает о баварской герцогине, которая женится на императоре Австрии.

Четвертый сезон "Бриджертонов" подошел к концу. Эта история полюбилась зрителям во всем мире, поэтому они с нетерпением ждут продолжения. Известно, что планируется пятый и шестой сезоны.

24 Канал расскажет, какие сериалы на Netflix стоит посмотреть после "Бриджертонов". Сохраняйте список, ведь впереди пятница и выходные, когда будет больше времени на отдых.

Что посмотреть после "Бриджертонов"?

"Чужеземка"

  • Количество сезонов: 7
  • Количество серий: 91
  • Рейтинг IMDb: 8.3/10

Клэр Рэндалл была медсестрой в британской армии во время Второй мировой войны. После службы она проводит второй медовый месяц со своим мужем Фрэнком в Шотландии. Он является офицером MI6, которого ждет начало новой карьеры – он должен работать историком в Оксфорде.

Неожиданно Клэр переносится в 1743 год, где свобода и жизнь под угрозой. Главная героиня выходит замуж за шотландского воина Джейми Фрейзера, чтобы спасти себя. Так, женщина оказывается между двумя совершенно разными мужчинами.

"Чужестранка": смотрите онлайн трейлер сериала

"Императрица"

  • Количество сезонов: 2
  • Количество серий: 12
  • Рейтинг IMDb: 7.8/10

16-летняя баварская герцогиня Элизабет фон Виттельсбах влюбляется в императора Австрии Франца Иосифа, который должен был жениться на ее старшей сестре. Так, главная героиня выходит за него замуж.

Элизабет прибывает в Вену и сталкивается со строгими правилами и интригами семьи своего мужа. Осложняет ситуацию эрцгерцогиня София, которая выступает против невестки. Кроме того, младший брат Франца, Максимилиан, пытается доказать, что он более достоин управлять страной.

"Императрица": смотрите онлайн трейлер сериала

"Молодые монархи"

  • Количество сезонов: 3
  • Количество серий: 18
  • Рейтинг IMDb: 8.2/10

Принц Вильгельм – второй сын шведской королевы Кристины. Парень поступает в престижную школу-интернат Гиллерска, где ранее учился его старший брат, кронпринц Эрик.

За Вильгельмом следит его кузен – Август, который учится на третьем курсе. Однажды принц знакомится с Симоном, который является солистом школьного хора. Ребята влюбляются друг в друга и переживают немало испытаний.

"Молодые монархи": смотрите онлайн трейлер сериала

