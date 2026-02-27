24 Канал расскажет, какие сериалы на Netflix стоит посмотреть после "Бриджертонов". Сохраняйте список, ведь впереди пятница и выходные, когда будет больше времени на отдых.

Что посмотреть после "Бриджертонов"?

"Чужеземка"

Количество сезонов : 7

: 7 Количество серий : 91

: 91 Рейтинг IMDb: 8.3/10

Клэр Рэндалл была медсестрой в британской армии во время Второй мировой войны. После службы она проводит второй медовый месяц со своим мужем Фрэнком в Шотландии. Он является офицером MI6, которого ждет начало новой карьеры – он должен работать историком в Оксфорде.

Неожиданно Клэр переносится в 1743 год, где свобода и жизнь под угрозой. Главная героиня выходит замуж за шотландского воина Джейми Фрейзера, чтобы спасти себя. Так, женщина оказывается между двумя совершенно разными мужчинами.

"Чужестранка": смотрите онлайн трейлер сериала

"Императрица"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 7.8/10

16-летняя баварская герцогиня Элизабет фон Виттельсбах влюбляется в императора Австрии Франца Иосифа, который должен был жениться на ее старшей сестре. Так, главная героиня выходит за него замуж.

Элизабет прибывает в Вену и сталкивается со строгими правилами и интригами семьи своего мужа. Осложняет ситуацию эрцгерцогиня София, которая выступает против невестки. Кроме того, младший брат Франца, Максимилиан, пытается доказать, что он более достоин управлять страной.

"Императрица": смотрите онлайн трейлер сериала

"Молодые монархи"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий : 18

: 18 Рейтинг IMDb: 8.2/10

Принц Вильгельм – второй сын шведской королевы Кристины. Парень поступает в престижную школу-интернат Гиллерска, где ранее учился его старший брат, кронпринц Эрик.

За Вильгельмом следит его кузен – Август, который учится на третьем курсе. Однажды принц знакомится с Симоном, который является солистом школьного хора. Ребята влюбляются друг в друга и переживают немало испытаний.

"Молодые монархи": смотрите онлайн трейлер сериала

