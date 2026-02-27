24 Канал розповість, які серіали на Netflix варто подивитися після "Бріджертонів". Зберігайте список, адже попереду п'ятниця та вихідні, коли буде більше часу на відпочинок.

Що подивитися після "Бріджертонів"?

"Чужоземка"

Кількість сезонів : 7

: 7 Кількість серій : 91

: 91 Рейтинг IMDb: 8.3/10

Клер Рендалл була медсестрою у британській армії під час Другої світової війни. Після служби вона проводить другий медовий місяць зі своїм чоловіком Френком у Шотландії. Він є офіцером MI6, на якого чекає початок нової кар'єри – він має працювати істориком в Оксфорді.

Несподівано Клер переноситься у 1743 рік, де свобода та життя під загрозою. Головна героїня виходить заміж за шотландського воїна Джеймі Фрейзера, щоб урятувати себе. Так, жінка опиняється між двома абсолютно різними чоловіками.

"Чужоземка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Імператриця"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 7.8/10

16-річна баварська герцогиня Елізабет фон Віттельсбах закохується в імператора Австрії Франца Йосифа, який мав одружитися з її старшою сестрою. Так, головна героїня виходить за нього заміж.

Елізабет прибуває до Відня і зіштовхується із суворими правилами та інтригами родини свого чоловіка. Ускладнює ситуацію ерцгерцогиня Софія, яка виступає проти невістки. Крім того, молодший брат Франца, Максиміліан, намагається довести, що він більш гідний керувати країною.

"Імператриця": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Молоді монархи"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 18

: 18 Рейтинг IMDb: 8.2/10

Принц Вільгельм – другий син шведської королеви Крістіни. Хлопець вступає до престижної школи-інтернату Гіллерська, де раніше навчався його старший брат, кронпринц Ерік.

За Вільгельмом стежить його кузен – Авґуст, який навчається на третьому курсі. Одного разу принц знайомиться з Сімоном, який є солістом шкільного хору. Хлопці закохуються одне в одного і переживають чимало випробувань.

"Молоді монархи": дивіться онлайн трейлер серіалу

