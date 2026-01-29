На Netflix состоялась премьера 4 сезона самого ожидаемого сериала 2026 года "Бриджертоны"
- На Netflix состоялась премьера 4 сезона сериала "Бриджертоны", который рассказывает о любви Бенедикта Бриджертона.
- Сюжет сезона напоминает историю о Золушке, с новой героиней Софи Бек, которая знакомится с Бенедиктом на балу-маскараде.
Состоялась премьера самого ожидаемого сериала 2026 года "Бриджертоны". А именно в свет вышел четвертый сезон.
Как обычно, на Netflix премьера происходит в два этапа. Первые эпизоды выходят уже сегодня, а премьера следующих состоится 26 февраля 2026 года. В материале 24 Канала рассказываем все, что стоит знать о новом сезоне.
Смотрите также "Обратное направление", съемки в "Вестнике" и личная жизнь: откровенное интервью с Павлом Текучевым
Что известно о премьере 4 сезона сериала "Бриджертоны"?
Сюжет четвертого сезона сериала "Бриджертоны" будет разворачиваться вокруг Бенедикта Бриджертона – второго сына в семье. В этом сезоне история сосредоточится на его любви. В предыдущих сезонах мы видели его страсть к искусству, женщин и даже мужчин. Однако пришло время найти свою избранницу и построить собственную семью. Этот сезон станет особенным, ведь будет напоминать историю о Золушке.
"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер 4 сезона
В сериале появится новая героиня, по имени Софи Бек. Она появится на балу-маскараде, где и познакомится с Бенедиктом. Однако есть важный нюанс: дома она не белорусская леди, а домработница у своей мачехи, а на бал ей удается попасть совершенно случайно. И, выглядит, Бенедикт не может ее забыть, поэтому готов отправляться на поиски своей любимой, кем бы она ни была.
Тоже интересно Без грима и украшений: как выглядят актеры "Бриджертонов" в реальной жизни
О чем были предыдущие сезоны "Бриджертонов"?
Напомним, что предыдущие сезоны сериала рассказывали об историях любви других Бриджертонов.
- В первом сезоне мы видели, как сложилась жизнь Дафны Бриджертон и герцога Гастингса.
- Во втором сезоне свою любовь нашел Энтони Бриджертон – старший сын семьи, а его избранницей стала Кейт Шарма.
- Третий сезон сосредоточился на истории любви Пенелопы Фезерингтон и Колина Бриджертона.
А теперь мы погружаемся в новую историю любви и испытаний, что будут бушевать вокруг Бенедикта и Софи, и увидим, как будут складываться их отношения в бурном мире Лондона – среди изысканных балов, роскошных платьев и светских интриг.