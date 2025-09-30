Появились новые подробности будущего сезона сериала "Бриджертоны", который выходит на платформе Netflix. Известно, что сейчас продолжаются съемки четвертого сезона.

На Кино 24 со ссылкой на Netflix, узнаете, что рассказали кинотворцы. Кроме того, мы поделимся, чего стоит ожидать самым ярым фанатам сериала.

Смотрите также 4 мотивационных фильма, которые помогут начать все с чистого листа

Когда выйдет 4 сезон сериала "Бриджертоны"?

Стало известно, что четвертый сезон культового сериала "Бриджертоны" от Netflix выйдет в 2026 году. Сейчас точную дату не называют, однако для поклонников это уже отличная новость. Ведь все давно ожидаемые новейших эпизодов.

Одно можно сказать наверняка, мои дорогие читатели: маскарад не похож ни на одно другое событие. Приготовьтесь, ведь произойти может что угодно,

– говорится в анонсе.

В комментариях уже можно прочитать настоящий "бум" из эмоций от поклонников. Все в ожидании и ждут от кинотворцев еще больше хороших новостей.

Кстати, смотрите также не только "Бриджертоны": 11 лучших сериалов для тех, кто любит костюмированные драмы – по ссылке.

К слову, уже также официально подтвердили выход 5 и 6 сезонов "Бриджертонов". Об этом сообщало издание TUDUM.

О чем будет 4 сезон "Бриджертонов"?