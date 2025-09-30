На Кино 24 со ссылкой на Netflix, узнаете, что рассказали кинотворцы. Кроме того, мы поделимся, чего стоит ожидать самым ярым фанатам сериала.

Когда выйдет 4 сезон сериала "Бриджертоны"?

Стало известно, что четвертый сезон культового сериала "Бриджертоны" от Netflix выйдет в 2026 году. Сейчас точную дату не называют, однако для поклонников это уже отличная новость. Ведь все давно ожидаемые новейших эпизодов.

Одно можно сказать наверняка, мои дорогие читатели: маскарад не похож ни на одно другое событие. Приготовьтесь, ведь произойти может что угодно,

– говорится в анонсе.

В комментариях уже можно прочитать настоящий "бум" из эмоций от поклонников. Все в ожидании и ждут от кинотворцев еще больше хороших новостей.

К слову, уже также официально подтвердили выход 5 и 6 сезонов "Бриджертонов". Об этом сообщало издание TUDUM.

О чем будет 4 сезон "Бриджертонов"?