Коли вийде 4 сезон культового серіалу "Бріджертони" на Netflix
- Четвертий сезон серіалу "Бріджертони" вийде на Netflix у 2026 році.
- Сезон зосередиться на історії Бенедикта Бріджертона і його стосунках з Софі, яку він зустріне на маскараді.
З'явилися нові подробиці майбутнього сезону серіалу "Бріджертони", який виходить на платформі Netflix. Відомо, що наразі тривають зйомки четвертого сезону.
На Кіно 24 з посиланням на Netflix, дізнаєтесь, що розповіли кінотворці. Крім того, ми поділимось, чого варто очікувати найпалкішим фанатам серіалу.
Коли вийде 4 сезон серіалу "Бріджертони"?
Стало відомо, що четвертий сезон культового серіалу "Бріджертони" від Netflix вийде у 2026 році. Наразі точну дату не називають, однак для прихильників це уже чудова новина. Адже усі давно очікувані найновіших епізодів.
Одне можна сказати напевне, мої найдорожчі читачі: маскарад не схожий на жодну іншу подію. Приготуйтеся, адже статися може будь-що,
– йдеться в анонсі.
У коментарях вже можна прочитати справжній "бум" з емоцій від прихильників. Усі в очікувані та чекають від кінотворців ще більше хороших новин.
До слова, уже також офіційно підтвердили вихід 5 і 6 сезонів "Бріджертонів". Про це повідомляло видання TUDUM.
Про що буде 4 сезон "Бріджертонів"?
- Четвертий сезон "Бріджертонів" зосередиться на історії ще одного брала зі знаменитої родини.
- Головним персонажем буде Бенедикт Бріджертон.
- Історія розвиватиметься навколо його стосунків.
- Зокрема, Бенедикт познайомиться із неймовірною Софі, яку зустріне на маскараді.
- Ймовірно, сезон, як і попередній, міститиме 8 епізодів.
- Поки всі в очікуванні, ви можете переглянути 3 попередні сезони, які розповідали про історію кохання Дафні Бріджертон, Ентоні Бріджертона та Коліна Бріджертона із Пенелопою.