З'явилися нові подробиці майбутнього сезону серіалу "Бріджертони", який виходить на платформі Netflix. Відомо, що наразі тривають зйомки четвертого сезону.

На Кіно 24 з посиланням на Netflix, дізнаєтесь, що розповіли кінотворці. Крім того, ми поділимось, чого варто очікувати найпалкішим фанатам серіалу.

Дивіться також 4 мотиваційні фільми, які допоможуть розпочати все з чистого листа

Коли вийде 4 сезон серіалу "Бріджертони"?

Стало відомо, що четвертий сезон культового серіалу "Бріджертони" від Netflix вийде у 2026 році. Наразі точну дату не називають, однак для прихильників це уже чудова новина. Адже усі давно очікувані найновіших епізодів.

Одне можна сказати напевне, мої найдорожчі читачі: маскарад не схожий на жодну іншу подію. Приготуйтеся, адже статися може будь-що,

– йдеться в анонсі.

У коментарях вже можна прочитати справжній "бум" з емоцій від прихильників. Усі в очікувані та чекають від кінотворців ще більше хороших новин.

До речі, дивіться також не лише "Бріджертони": 11 найкращих серіалів для тих, хто любить костюмовані драми – за посиланням.

До слова, уже також офіційно підтвердили вихід 5 і 6 сезонів "Бріджертонів". Про це повідомляло видання TUDUM.

Про що буде 4 сезон "Бріджертонів"?