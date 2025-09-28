Такі кінокартини переносять глядачів у світи, де кожен бал і розмова можуть змінити долю героїв. Кіно 24 зібрав добірку найцікавіших серіалів, які сподобаються всім шанувальникам костюмованих історій.

Які костюмовані драми можна подивитися ввечері?

"Бріджертони" (2022 – 2025)

У центрі сюжету – події, що відбуваються у Лондоні на початку ХІХ столітті. Старша донька родини Бріджертонів, Дафна, стає зіркою сезонних балів. Однак дівчина несподівано звертає свою увагу на харизматичного герцога Гастінгса. Йому набридли зацікавлені у шлюбі дебютантки, тож він погоджується на взаємовигідну співпрацю з Дафною. Водночас таємнича пліткарка Леді Віслдаун стежить за кожним кроком аристократії, підкидаючи скандальні замітки, що перевертають життя героїв.

"Бріджертони": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Корона" (2016-2023)

Після смерті свого батька молода королева Єлизавета II несподівано вступає на престол. Дівчина вчиться керувати країною, долаючи політичні виклики, особисті драми та випробування королівської родини. Глядачі стають свідками напружених відносин з прем'єр-міністром та скандальних ситуацій, що загрожують іміджу королеви. Втім, чи можна бути хорошим монархом і водночас щасливою людиною?

"Корона": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Аббатство Даунтон"

Сюжет серіалу розгортається на початку ХХ століття у величному маєтку Даунтон. Стрічка розповідає про життя родини графів Кроулі та їхньої прислуги. Граф Роберт і графиня Кора прагнуть зберегти сімейні традиції, поки слуги борються за місце під сонцем. Водночас доньки подружжя шукають кохання та зовсім по-різному зустрічають життєві виклики.

"Аббатство Даунтон": дивіться трейлер серіалу онлайн

Серед інших популярних костюмованих драм:

"Тюдори" (2007 – 2010);

"Версаль" (2015 – 2018);

"Мисливиці" (2023);

"Гонитва за коханням" (2021);

"Жорстоке кохання: Історія Рут Елліс" (2025);

"Гепард" (2025);

"Марія Антуанетта" (2022);

"Міс Остін" (2025).

