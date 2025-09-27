Редакція Кіно 24 розповість про найкращі серіали всіх часів. Упевнені, що у добірці ви знайдете ті, які бачили або про які чули, а може й свої улюблені.
"Друзі"
- Кількість сезонів: 10
- Кількість серій: 236
Це один із найпопулярніших ситкомів, в якому розповідається про життя шести друзів у Нью-Йорку: Рейчел Грін (Дженніфер Еністон), Моніки Геллер (Кортні Кокс), Чендлера Бінга (Меттю Перрі), Джої Тріббіані (Метт Леблан), Роса Геллера (Девід Швіммер), Фібі Буффе (Ліза Кудров).
"Друзі" / Кадр із серіалу
"Гра престолів"
- Кількість сезонів: 8
- Кількість серій: 73
Культовий фентезі-серіал, знятий на основі серії романів американського письменника Джорджа Реймонда Річарда Мартіна "Пісня льоду й полум'я". Події відбуваються у вигаданому світі, де знатні родини борються за владу.
Дейнеріс Таргарієн (Емілія Кларк) / Кадр із серіалу
"Секс і місто"
- Кількість сезонів: 6
- Кількість серій: 94
"Секс і місто" – улюблений серіал мільйонів. Глядачі знайомляться з чотирма подругами, які живуть у Нью-Йорку: Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер), Самантою Джонс (Кім Кетролл), Шарлоттою Йорк (Крістін Девіс) і Мірандою Гоббс (Синтія Ніксон). Цікаво, що у 2021 році відбулася прем'єра сиквелу, який називається "І просто так..".
"Секс і місто" / Кадр із серіалу
"Твін Пікс"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 48
Режисер – легендарний Девід Лінч, а сценарій написав Марк Фрост. У серіалі показане вигадане місто Твін Пікс (штат Вашингтон), куди прибуває спеціальний агент ФБР Дейл Купер, щоб розслідувати вбивство Лори Палмер.
Лора Палмер (Шеріл Лі) / Кадр із серіалу
"Офіс"
- Кількість сезонів: 9
- Кількість серій: 204
Це розповідь про життя працівників офісу паперової компанії Dunder Mifflin. Керівник відділу – Майкл Скотт, роль якого зіграв Стів Карелл. Однак актор покинув проєкт наприкінці сьомого сезону.
Майкл Скотт (Стів Карелл) / Кадр із серіалу
"Теорія великого вибуху"
- Кількість сезонів: 12
- Кількість серій: 279
Головні герої – молоді й талановиті фізики Шелдон і Леонард, які не вміють спілкуватися з жінками. У них також є друзі: інженер Говард Воловітц і астрофізик Раджеш Кутраппалі. Життя чоловіків змінюється, коли з'являється симпатична сусідка Пенні. Леонарду сподобалась дівчина, а от Шелдон їхнього спільного майбутнього не бачить.
"Теорія великого вибуху" / Кадр із серіалу
"Доктор Хаус"
- Кількість сезонів: 8
- Кількість серій: 177
У серіалі розповідається про лікаря-діагноста Грегорі Хауса, якого не екрані втілив Г'ю Лорі. Він геніальний спеціаліст, проте має складний характер: замкнений, різкий, цинічний, не приховує своїх думок.
Грегорі Хаус (Г'ю Лорі) / Кадр із серіалу
"Шерлок"
- Кількість сезонів: 4
- Кількість серій: 13
Культова історія про Шерлока Холмса і доктора Ватсона. Головні ролі зіграли Бенедикт Камбербетч і Мартін Фріман.
Шерлок Холмс і доктор Ватсон / Кадр із серіалу
"Клан Сопрано"
- Кількість сезонів: 6
- Кількість серій: 86
У серіалі розповідається про мафіозний клан з Нью-Джерсі. Керує злочинною організацією Тоні Сопрано, який намагається знайти баланс між кримінальними справами та родиною.
Тоні Сопрано (Джеймс Гандольфіні) / Кадр із серіалу
"Надприродне"
- Кількість сезонів: 15
- Кількість серій: 327
Культовий серіал, який вийшов у 2005 році. У центрі сюжету – брати Дін і Сем Вінчестери (Дженсен Еклз і Джаред Падалекі), які полюють на монстрів.
Брати Вінчестери / Кадр із серіалу
