Редакция Кино 24 расскажет о лучших сериалах всех времен. Уверены, что в подборке вы найдете те, которые видели или о которых слышали, а может и свои любимые.
"Друзья"
- Количество сезонов: 10
- Количество серий: 236
Это один из самых популярных ситкомов, в котором рассказывается о жизни шести друзей в Нью-Йорке: Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон), Моники Геллер (Кортни Кокс), Чендлера Бинга (Мэттью Перри), Джои Триббиани (Мэтт Леблан), Роса Геллера (Дэвид Швиммер), Фиби Буффе (Лиза Кудров).
"Друзья" / Кадр из сериала
"Игра престолов"
- Количество сезонов: 8
- Количество серий: 73
Культовый фэнтези-сериал, снят на основе серии романов американского писателя Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина "Песнь льда и пламени". События происходят в вымышленном мире, где знатные семьи борются за власть.
Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк) / Кадр из сериала
"Секс в большом городе"
- Количество сезонов: 6
- Количество серий: 94
"Секс в большом городе" – любимый сериал миллионов. Зрители знакомятся с четырьмя подругами, которые живут в Нью-Йорке: Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Самантой Джонс (Ким Кэтролл), Шарлоттой Йорк (Кристин Дэвис) и Мирандой Хоббс (Синтия Никсон). Интересно, что в 2021 году состоялась премьера сиквела, который называется "И просто так...".
"Секс в большом городе" / Кадр из сериала
"Твин Пикс"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 48
Режиссер – легендарный Дэвид Линч, а сценарий написал Марк Фрост. В сериале показан вымышленный город Твин Пикс (штат Вашингтон), куда прибывает специальный агент ФБР Дейл Купер, чтобы расследовать убийство Лоры Палмер.
Лора Палмер (Шерил Ли) / Кадр из сериала
"Офис"
- Количество сезонов: 9
- Количество серий: 204
Это рассказ о жизни работников офиса бумажной компании Dunder Mifflin. Руководитель отдела – Майкл Скотт, роль которого сыграл Стив Карелл. Однако актер покинул проект в конце седьмого сезона.
Майкл Скотт (Стив Карелл) / Кадр из сериала
"Теория большого взрыва"
- Количество сезонов: 12
- Количество серий: 279
Главные герои – молодые и талантливые физики Шелдон и Леонард, которые не умеют общаться с женщинами. У них также есть друзья: инженер Говард Воловитц и астрофизик Раджеш Кутраппали. Жизнь мужчин меняется, когда появляется симпатичная соседка Пенни. Леонарду понравилась девушка, а вот Шелдон их совместного будущего не видит.
"Теория большого взрыва" / Кадр из сериала
"Доктор Хаус"
- Количество сезонов: 8
- Количество серий: 177
В сериале рассказывается о враче-диагносте Грегори Хаусе, которого не экране воплотил Хью Лори. Он гениальный специалист, однако имеет сложный характер: замкнутый, резкий, циничный, не скрывает своих мыслей.
Грегори Хаус (Хью Лори) / Кадр из сериала
"Шерлок"
- Количество сезонов: 4
- Количество серий: 13
Культовая история о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Главные роли сыграли Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман.
Шерлок Холмс и доктор Ватсон / Кадр из сериала
"Клан Сопрано"
- Количество сезонов: 6
- Количество серий: 86
В сериале рассказывается о мафиозном клане из Нью-Джерси. Руководит преступной организацией Тони Сопрано, который пытается найти баланс между криминальными делами и семьей.
Тони Сопрано (Джеймс Гандольфини) / Кадр из сериала
"Сверхъестественное"
- Количество сезонов: 15
- Количество серий: 327
Культовый сериал, который вышел в 2005 году. В центре сюжета – братья Дин и Сэм Винчестеры (Дженсен Эклз и Джаред Падалеки), которые охотятся на монстров.
Братья Винчестеры / Кадр из сериала
