Редакция Кино 24 расскажет о лучших сериалах всех времен. Уверены, что в подборке вы найдете те, которые видели или о которых слышали, а может и свои любимые.

"Друзья"

Количество сезонов : 10

: 10 Количество серий: 236

Это один из самых популярных ситкомов, в котором рассказывается о жизни шести друзей в Нью-Йорке: Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон), Моники Геллер (Кортни Кокс), Чендлера Бинга (Мэттью Перри), Джои Триббиани (Мэтт Леблан), Роса Геллера (Дэвид Швиммер), Фиби Буффе (Лиза Кудров).

"Друзья" / Кадр из сериала

"Игра престолов"

Количество сезонов : 8

: 8 Количество серий: 73

Культовый фэнтези-сериал, снят на основе серии романов американского писателя Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина "Песнь льда и пламени". События происходят в вымышленном мире, где знатные семьи борются за власть.

Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк) / Кадр из сериала

"Секс в большом городе"

Количество сезонов : 6

: 6 Количество серий: 94

"Секс в большом городе" – любимый сериал миллионов. Зрители знакомятся с четырьмя подругами, которые живут в Нью-Йорке: Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Самантой Джонс (Ким Кэтролл), Шарлоттой Йорк (Кристин Дэвис) и Мирандой Хоббс (Синтия Никсон). Интересно, что в 2021 году состоялась премьера сиквела, который называется "И просто так...".

"Секс в большом городе" / Кадр из сериала

"Твин Пикс"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий: 48

Режиссер – легендарный Дэвид Линч, а сценарий написал Марк Фрост. В сериале показан вымышленный город Твин Пикс (штат Вашингтон), куда прибывает специальный агент ФБР Дейл Купер, чтобы расследовать убийство Лоры Палмер.

Лора Палмер (Шерил Ли) / Кадр из сериала

"Офис"

Количество сезонов : 9

: 9 Количество серий: 204

Это рассказ о жизни работников офиса бумажной компании Dunder Mifflin. Руководитель отдела – Майкл Скотт, роль которого сыграл Стив Карелл. Однако актер покинул проект в конце седьмого сезона.

Майкл Скотт (Стив Карелл) / Кадр из сериала

"Теория большого взрыва"

Количество сезонов : 12

: 12 Количество серий: 279

Главные герои – молодые и талантливые физики Шелдон и Леонард, которые не умеют общаться с женщинами. У них также есть друзья: инженер Говард Воловитц и астрофизик Раджеш Кутраппали. Жизнь мужчин меняется, когда появляется симпатичная соседка Пенни. Леонарду понравилась девушка, а вот Шелдон их совместного будущего не видит.

"Теория большого взрыва" / Кадр из сериала

"Доктор Хаус"

Количество сезонов : 8

: 8 Количество серий: 177

В сериале рассказывается о враче-диагносте Грегори Хаусе, которого не экране воплотил Хью Лори. Он гениальный специалист, однако имеет сложный характер: замкнутый, резкий, циничный, не скрывает своих мыслей.

Грегори Хаус (Хью Лори) / Кадр из сериала

"Шерлок"

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий: 13

Культовая история о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Главные роли сыграли Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман.

Шерлок Холмс и доктор Ватсон / Кадр из сериала

"Клан Сопрано"

Количество сезонов : 6

: 6 Количество серий: 86

В сериале рассказывается о мафиозном клане из Нью-Джерси. Руководит преступной организацией Тони Сопрано, который пытается найти баланс между криминальными делами и семьей.

Тони Сопрано (Джеймс Гандольфини) / Кадр из сериала

"Сверхъестественное"

Количество сезонов : 15

: 15 Количество серий: 327

Культовый сериал, который вышел в 2005 году. В центре сюжета – братья Дин и Сэм Винчестеры (Дженсен Эклз и Джаред Падалеки), которые охотятся на монстров.

Братья Винчестеры / Кадр из сериала

