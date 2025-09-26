Ленту можно посмотреть онлайн. Турецкий сериал уже полюбился многим. В материале Кино 24 рассказываем больше подробностей о сюжете, который сделает ваши выходные особенными.

Что известно о турецком сериале "Эшрефова мечта"?

В центре сюжета 14-летний парень Эшреф. Он происходит из бедной семьи, поэтому еще с юных лет ему приходится самостоятельно выгрызать себе место под солнцем. Парень работает помощником мастера в автомастерской. Однажды он встречает девушку и сразу в нее влюбляется. Он не знает ее имени, однако в своих мечтах называет ее Руия.

"Эшрефова мечта": смотрите онлайн трейлер сериала

Проходит много лет, и Эшрефу таки удается достичь успеха. Он становится состоятельным, влиятельным человеком. У него есть все: деньги, достаток, однако нет самого главного. У него в жизни нет настоящей любви. В памяти до сих пор живет образ этой девушки, которую он полюбил, будучи 14-летним мальчиком, но так и не решился познакомиться.

Но судьба готовит ему еще один шанс. Однако, когда он снова встречается с Руией, она становится его самым большим врагом. И только финал этой истории покажет, сбудется ли Эшрефова мечта о большой любви.

Какие еще турецкие сериалы посмотреть?

Если вы – настоящий фанат турецких сериалов, обратите также внимание на такие ленты:

"Анонимные любовники",

"Жизнь на кону",

"Стамбульская энциклопедия",

"Точно-точно",

"Фатма".

Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром уже на этих выходных!