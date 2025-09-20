Кино 24 собрал подборку интересных сериалов от проверенной классики до популярных сериалов последних лет. Здесь любовь, история, интриги или криминал – выбирай то, что по душе.

"Великолепный век. Роксолана"

Этот сериал переносит во времена султана Сулеймана и его жены Хюррем, которую мы знаем как Роксолану. Это история о борьбе за власть, жизни в гареме и о женщине, которой удалось изменить судьбу империи. В каждой серии – роскошные костюмы, атмосферой дворца и события, не дают оторваться от экрана.

"Приговор"

Для Ильгаза закон всегда был главным ориентиром. Но когда в преступлении подозревают его брата, ему приходится решать: наказывать или защищать. Рядом оказывается Джейлин – адвокат, которая живет по собственным правилам. Сначала они не ладили, но теперь вынуждены сотрудничать. На этом пути Ильгаз и Джейлин сталкиваются с интригами, тайнами и опасными выборами, где правда может стоить слишком дорого.

"Бесконечная любовь"

История Кемаля и Нихан – это драма о любви, которая бросает вызов разнице в достатке. Он из простой семьи, она – дочь богачей. Случайная встреча перерастает в настоящее чувство, но на пути – интриги, предательство и годы разлуки. Сможет ли их любовь выстоять все испытания?

"Семья"

Аслан – лидер криминального клана, воспитанный в жестких традициях, Девин – психотерапевт из семьи, где царят хаос и боль. Они встречаются, чтобы попытаться разрушить прошлое и построить новое будущее. Этот драматический сериал исследует тему токсичных отношений и сложных решений между любовью и долгом.

Постер к сериалу "Семья" / Фото из открытых источников