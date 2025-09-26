Стрічку можна подивитись онлайн. Турецький серіал уже полюбився багатьом. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше подробиць про сюжет, який зробить ваші вихідні особливими.

Що відомо про турецький серіал "Ешрефова мрія"?

В центрі сюжету 14-річний хлопець Ешреф. Він походить із бідної родини, тому ще з юних років йому доводиться самотужки вигризати собі місце під сонцем. Хлопчина працює помічником майстра в автомайстерні. Одного дня він зустрічає дівчину й одразу в неї закохується. Він не знає її імені, однак у своїх мріях називає її Руїя.

"Ешрефова мрія": дивіться онлайн трейлер серіалу

Проходить багато років, і Ешрефу таки вдається досягти успіху. Він стає заможним, впливовим чоловіком. В нього є все: гроші, достаток, однак немає найголовнішого. У нього в житті немає справжнього кохання. У пам'яті досі живе образ цієї дівчини, яку він покохав, бувши 14-річним хлопчиною, але так і не наважився познайомитись.

Та доля готує йому ще один шанс. Однак, коли він знову зустрічається з Руїєю, вона стає його найбільшим ворогом. І тільки фінал цієї історії покаже, чи справдиться Ешрефова мрія про велике кохання.

Які ще турецькі серіали подивитись?

Якщо ви – справжній фанат турецьких серіалів, зверніть також увагу на такі стрічки:

"Анонімні коханці",

"Життя на кону",

"Стамбульська енциклопедія",

"Точно-точно",

"Фатма".

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом уже на цих вихідних!