24 Канал підготував добірку схожих серіалів, якщо вам сподобалась стрічка "Утікай".

Не пропустіть 3 нові трилери на Netflix, від яких мурахи по шкірі

"Незнайомець"

Рік виходу: 2020

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 8

Рейтинг IMDb: 7,2

Життя простого чоловіка Адама Прайса перевертається, коли невідома незнайомка робить зізнання про його дружину Корінн – ніби та приховує величезну та небезпечну таємницю. Після її появи Корінн раптово зникає, не залишаючи жодного сліду, а Адам потрапляє у павутину обману, шантажу, брехні та загадкових подій. Поступово він розкриває, що люди навколо нього можуть бути зовсім не тими, за кого себе видають.

"Незнайомець": дивіться онлайн трейлер серіалу

"У безпеці"

Рік виходу: 2018

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 8

Рейтинг IMDb: 7,2

Том Делейні – шанований хірург-вдівець, який виховує двох доньок після смерті дружини. Коли його старша дочка Дженні зникає після вечірки, Том починає власне розслідування, прагнучи знайти її й отримати відповіді. Та з кожним кроком він виявляє все більше моторошних секретів своїх сусідів, друзів та, можливо, навіть власної родини. Сусідське життя у "спокійному районі" виявляється значно небезпечнішим, ніж здавалося на перший погляд.

"У безпеці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"В її очах"

Рік виходу: 2021

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 6

Рейтинг IMDb: 7,2

Молода мати-одиначка Луїза зустрічає привабливого чоловіка Девіда. Між ними закручується роман, але вже скоро вона дізнається, що її обранець одружений, а його загадкова дружина Адель стає її несподіваною подругою. Цей любовний трикутник розкриває павутину таємниць, інтриг і небезпечних ігор розуму, коли нічого й ніхто не є тим, ким здається.

"В її очах": дивіться онлайн трейлер серіалу

Крім того, на платформі ютуб доступні до перегляду нові українські серіали, які можна переглянути у вільний час.