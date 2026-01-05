24 Канал подготовил подборку похожих сериалов, если вам понравилась лента "Убегай".

Не пропустите 3 новых триллера на Netflix, от которых мурашки по коже

"Незнакомец"

Год выхода: 2020

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

Рейтинг IMDb: 7,2

Жизнь простого человека Адама Прайса переворачивается, когда неизвестная незнакомка делает признание о его жене Коринн – будто та скрывает огромную и опасную тайну. После ее появления Коринн внезапно исчезает, не оставляя никакого следа, а Адам попадает в паутину обмана, шантажа, лжи и загадочных событий. Постепенно он раскрывает, что люди вокруг него могут быть совсем не теми, за кого себя выдают.

"Незнакомец": смотрите онлайн трейлер сериала

"В безопасности"

Год выхода: 2018

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

Рейтинг IMDb: 7,2

Том Делейни – уважаемый хирург-вдовец, который воспитывает двух дочерей после смерти жены. Когда его старшая дочь Дженни исчезает после вечеринки, Том начинает собственное расследование, стремясь найти ее и получить ответы. И с каждым шагом он обнаруживает все больше жутких секретов своих соседей, друзей и, возможно, даже собственной семьи. Соседская жизнь в "спокойном районе" оказывается значительно опаснее, чем казалось на первый взгляд.

"В безопасности": смотрите онлайн трейлер сериала

"В ее глазах"

Год выхода: 2021

Количество сезонов: 1

Количество серий: 6

Рейтинг IMDb: 7,2

Молодая мать-одиночка Луиза встречает привлекательного мужчину Дэвида. Между ними закручивается роман, но уже скоро она узнает, что ее избранник женат, а его загадочная жена Адель становится ее неожиданной подругой. Этот любовный треугольник раскрывает паутину тайн, интриг и опасных игр разума, когда ничего и никто не является тем, кем кажется.

"В ее глазах": смотрите онлайн трейлер сериала

Кроме того, на платформе ютуб доступны к просмотру новые украинские сериалы, которые можно посмотреть в свободное время.