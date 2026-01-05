24 Канал подготовил подборку похожих сериалов, если вам понравилась лента "Убегай".
"Незнакомец"
Год выхода: 2020
Количество сезонов: 1
Количество серий: 8
Рейтинг IMDb: 7,2
Жизнь простого человека Адама Прайса переворачивается, когда неизвестная незнакомка делает признание о его жене Коринн – будто та скрывает огромную и опасную тайну. После ее появления Коринн внезапно исчезает, не оставляя никакого следа, а Адам попадает в паутину обмана, шантажа, лжи и загадочных событий. Постепенно он раскрывает, что люди вокруг него могут быть совсем не теми, за кого себя выдают.
"В безопасности"
Год выхода: 2018
Количество сезонов: 1
Количество серий: 8
Рейтинг IMDb: 7,2
Том Делейни – уважаемый хирург-вдовец, который воспитывает двух дочерей после смерти жены. Когда его старшая дочь Дженни исчезает после вечеринки, Том начинает собственное расследование, стремясь найти ее и получить ответы. И с каждым шагом он обнаруживает все больше жутких секретов своих соседей, друзей и, возможно, даже собственной семьи. Соседская жизнь в "спокойном районе" оказывается значительно опаснее, чем казалось на первый взгляд.
"В ее глазах"
Год выхода: 2021
Количество сезонов: 1
Количество серий: 6
Рейтинг IMDb: 7,2
Молодая мать-одиночка Луиза встречает привлекательного мужчину Дэвида. Между ними закручивается роман, но уже скоро она узнает, что ее избранник женат, а его загадочная жена Адель становится ее неожиданной подругой. Этот любовный треугольник раскрывает паутину тайн, интриг и опасных игр разума, когда ничего и никто не является тем, кем кажется.
