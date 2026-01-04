24 Канал узнал, какие любимые сериалы есть в свободном доступе, чтобы посмотреть их прямо сейчас.
Какие украинские сериалы уже есть на ютубе?
"Служба 112"
Количество сезонов: 1
Количество серий: 16
Рейтинг IMDb: –
История рассказывает о спасателях, работниках полиции и парамедиках, которые готовы рисковать собственной жизнью ради других. Их ждут многочисленные вызовы и опасные ситуации. Они должны работать вместе, чтобы спасать людей в военное время и преодолевать другие вызовы войны, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы.
Ленту сняли при поддержке МВД, ГСЧС и Национальной полиции Украины.
"Парочка следователей"
Количество сезонов: 1
Количество серий: 16
Рейтинг IMDb: 7,2
Молодую и неопытную Софию назначают работать следователем в настоящее отделение полиции. София – добрая, энергичная и оптимистичная девушка, которая быстро находит общий язык с новыми коллегами. Знакомство с судмедэкспертом Пашей происходит при крайне неприятных обстоятельствах, и между ними сразу возникает стена непонимания. Но они вынуждены работать вместе несмотря на все неприязни.
Но в центре сюжета скрывается нечто большее и гораздо серьезнее.
"Обратное направление"
Количество сезонов: 1
Количество серий: 16
Рейтинг IMDb: 6,7
В центре сюжета история Романа и Дарьи, которые познакомились в очень неожиданный момент. Только одна ночь превратила их жизнь в страшный сон. Им пришлось пожениться и жить в ненависти и нелюбви друг к другу. Но иногда к большой и настоящей любви бывает всего лишь один шаг.
Что еще посмотреть на ютубе:
- "Семья по воскресеньям";
- "Женский доктор. Новая жизнь";
- "Ключи от правды";
- "Следователь";
- "Майор Сковорода";
- "Врач по призванию".