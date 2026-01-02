Большим преимуществом этого кинопроекта является то, что его можно посмотреть всего за один день. В материале 24 Канала рассказываем больше о сериале "Ограниченно годные".

Рекомендуем Самая семейная комедия 2026 года: новый украинский фильм, который уже в январе покажут в кинотеатрах

Что известно об украинском сериале "Ограниченно годные"?

Если вы в поиске интересного нового украинского сериала, который можно посмотреть всего за один день, лента "Ограниченно годные" станет отличным вариантом. Ведь сериал насчитывает всего 8 эпизодов, которые легко пересмотреть за короткое время.

Премьера состоялась 22 декабря 2025 года и уже успела полюбиться большому количеству украинских зрителей.

Это история о людях и времени, в котором мы живем. Особым украшением сериала стал саундтрек от Трио Мареничи под названием "Тишина вокруг" – легендарная песня, история которой достигает 1953 года.

Эта песня для меня – о детстве и памяти. О том пласте украинской культуры, с которым мы выросли. Сегодня мы все чаще возвращаемся к собственным корням, к украинской музыке. Трио Мареничи, по моему мнению, – незаслуженно забытая группа. И я очень хочу верить, что с выходом сериала "Ограниченно пригодные" песня "Тишина вокруг" получит новую волну жизни и будет открыта для нового поколения зрителей,

– говорит продюсер сериала.

"Ограниченно годные": смотрите онлайн трейлер сериала

Главные роли в сериале сыграли такие украинские актеры:

Александр Ярема,

Елена Узлюк,

Александр Пискунов,

Каролина Мруга,

Нина Набока,

Ирина Мак,

Борис Георгиевский,

Сергей Бережко,

Наталья Мазур,

София Бровко,

Макс Бурлака,

Василий Василик,

Дарья Белоцерковец,

Татьяна Комарова,

Анна Коломиец,

Остап Дзядек.

Обратите также внимание на самую семейную комедию 2026 года: новый украинский фильм, который уже в январе покажут в кинотеатрах. Подробности – по ссылке.

О чем сюжет сериала "Ограниченно годные"?

Сериал изображает жизнь обычной украинской семьи, которая кардинально меняется с началом войны. Благодаря присущим режиссеру Аркадию Непиталюку самоиронии, теплу и человечности эта история сочетает глубину и легкость, показывая, как война трансформирует отношения, внутренний мир героев и их представления о будущем.

Это рассказ о людях, которые, проходя сквозь испытания и непростые выборы, не теряют способности смеяться, любить и жить дальше.

Истории успеха из любимых лент часто кажутся невозможными в реальной жизни. Почувствовать победу на вкус может помочь Slots City. Это лицензионное казино онлайн, которое имеет широкий игровой ассортимент, удобный интерфейс и систему бонусов, которая никого не оставит равнодушным.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті slotscity․ua

Почему стоит смотреть украинский сериал "Ограниченно пригодные"?

Актеры сериала "Ограниченно пригодные" откровенно рассказали, чем эта история зацепит каждого украинца.