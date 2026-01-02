Великою перевагою цього кінопроєкту є те, що його можна подивитись всього за один день. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про серіал "Обмежено придатні".

Що відомо про український серіал "Обмежено придатні"?

Якщо ви в пошуку цікавого нового українського серіалу, який можна подивитися всього за один день, стрічка "Обмежено придатні" стане чудовим варіантом. Адже серіал налічує лише 8 епізодів, які легко переглянути за короткий час.

Прем'єра відбулася 22 грудня 2025 року й уже встигла полюбитися великій кількості українських глядачів.

Це історія про людей і час, у якому ми живемо. Особливою прикрасою серіалу став саундтрек від Тріо Мареничі під назвою "Тиша навкруги" – легендарна пісня, історія якої сягає 1953 року.

Ця пісня для мене – про дитинство і пам'ять. Про той пласт української культури, з яким ми виросли. Сьогодні ми все частіше повертаємося до власного коріння, до української музики. Тріо Мареничі, на мою думку, – незаслужено забутий гурт. І я дуже хочу вірити, що з виходом серіалу "Обмежено придатні" пісня "Тиша навкруги" отримає нову хвилю життя і буде відкрита для нового покоління глядачів,

– каже продюсер серіалу.

"Обмежено придатні": дивіться онлайн трейлер серіалу

Головні ролі в серіалі зіграли такі українські актори:

Олександр Ярема,

Олена Узлюк,

Олександр Піскунов,

Кароліна Мруга,

Ніна Набока,

Ірина Мак,

Борис Георгієвський,

Сергій Бережко,

Наталія Мазур,

Софія Бровко,

Макс Бурлака,

Василь Василик,

Дар'я Білоцерковець,

Тетяна Комарова,

Анна Коломієць,

Остап Дзядек.

Про що сюжет серіалу "Обмежено придатні"?

Серіал зображує життя звичайної української родини, яке кардинально змінюється з початком війни. Завдяки притаманним режисеру Аркадію Непиталюку самоіронії, теплу та людяності ця історія поєднує глибину й легкість, показуючи, як війна трансформує стосунки, внутрішній світ героїв і їхні уявлення про майбутнє.

Це розповідь про людей, які, проходячи крізь випробування й непрості вибори, не втрачають здатності сміятися, кохати та жити далі.

Чому варто дивитись український серіал "Обмежено придатні"?

Актори серіалу "Обмежено придатні" відверто розповіли, чим ця історія зачепить кожного українця.