Это украинский фильм "Ну мам!", который подарит зрителю сразу несколько теплых историй. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерском составе и съемочной команде.

Что известно о фильме "Ну мам!"?

22 января 2026 года в Украине запланирована премьера полнометражного семейного комедийного фильма под названием "Ну мам!". Созданием ленты занималась компания "Киевфильм". Режиссером стал Олег Борщевский, а продюсером – Евгений Таллер.

Кинотворцы отмечают, что создают историю о ценных моментах жизни, воспоминания, заботу и взросление. Зрители увидят сразу несколько историй, которые будут переплетаться между собой. Они будут рассказывать о различных типах отношений между матерями и детьми – от детства до взрослой жизни.

Это история о ценных моментах жизни, воспоминания, заботу, взросление и типичное: "Мам, ну не начинай!". У героев фильма разные судьбы, возраст, профессии и социальные статусы, но есть одна вещь, которая объединяет их всех – любовь к маме,

– отмечают создатели фильма.

"Ну мам!": смотрите онлайн трейлер фильма

Главные роли в будущем фильме сыграют украинские актеры. Среди них Ада Роговцева, Олеся Жураковская, Елена Кравец, Наталья Сумская, Екатерина Кузнецова, Анна Кузина, Остап Ступка, Ахтем Сеитаблаев, Роман Луцкий, Дмитрий Павко.

Какие еще украинские фильмы выйдут в 2026 году?

Кстати, ранее мы писали материал об украинских фильмах, которые выйдут в свет в 2026 году. Среди них – абсолютно разножанровые ленты, поэтому каждый сможет выбрать для себя лучший вариант. В 2026 году, кроме самой семейной комедии "Ну мам!", в украинских кинотеатрах выйдут такие фильмы: