Страстные поклонники "Бриджертонов" замерли в ожидании. Ведь наконец-то сообщили точную дату премьеры четвертого сезона любимого сериала.

Об этом пишет Кино 24 со ссылкой на инстаграм-страницу "Бриджертонов". В материале узнаете дату премьеры и что известно о сюжете четвертого сезона.

Когда премьера 4 сезона "Бриджертонов"?

Как обычно, премьера четвертого сезона будет разделена на две части. Выход первой состоится 29 января 2026 года, а второй – 26 февраля 2026 года.

Одно можно сказать наверняка, мои дорогие читатели: маскарад не похож ни на одно другое событие. Приготовьтесь, ведь произойти может что угодно,

– говорилось в анонсе.

Поклонники изрядно обрадовались этим новостям, ведь с большим нетерпением следили за публикациями на страницах сериала и стриминговой платформы Netflix, надеясь, что долгожданные даты вскоре станут известными.

Что известно о 4 сезоне "Бриджертонов"?