Названа точная дата премьеры 4 сезона культового сериала "Бриджертоны" на Netflix
- Премьера четвертого сезона "Бриджертонов" состоится в две части: 29 января 2026 года и 26 февраля 2026 года.
- Четвертый сезон сосредоточится на отношениях Бенедикта Бриджертона, который встретит Софи на маскараде.
Страстные поклонники "Бриджертонов" замерли в ожидании. Ведь наконец-то сообщили точную дату премьеры четвертого сезона любимого сериала.
Об этом пишет Кино 24 со ссылкой на инстаграм-страницу "Бриджертонов". В материале узнаете дату премьеры и что известно о сюжете четвертого сезона.
Когда премьера 4 сезона "Бриджертонов"?
Как обычно, премьера четвертого сезона будет разделена на две части. Выход первой состоится 29 января 2026 года, а второй – 26 февраля 2026 года.
Одно можно сказать наверняка, мои дорогие читатели: маскарад не похож ни на одно другое событие. Приготовьтесь, ведь произойти может что угодно,
– говорилось в анонсе.
Поклонники изрядно обрадовались этим новостям, ведь с большим нетерпением следили за публикациями на страницах сериала и стриминговой платформы Netflix, надеясь, что долгожданные даты вскоре станут известными.
Что известно о 4 сезоне "Бриджертонов"?
- Четвертый сезон будет рассказывать об отношениях еще одного из Бриджертонов.
- На этот раз история будет касаться Бенедикта Бриджертона.
- На маскараде еще один Бриджертон познакомится с невероятной красавицей, по имени Софи.
- Известно, что этот сезон, как и предыдущий, будет насчитывать восемь эпизодов.
- Предыдущие сезоны рассказывали истории любви Дафни Бриджертон, Энтони и Колина Бриджертонов.
- Если вы фанат этой костюмированной драмы, то уже совсем скоро сможете окунуться в эту невероятную историю, полную любви, манер и невероятной красоты.