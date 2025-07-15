Сейчас вышло 3 сезона сериала "Бриджертоны", поэтому зрители в ожидании выхода новых эпизодов. Между тем Кино 24 советует посмотреть другие похожие драмы, которые обеспечат тот же уровень романтики, драмы и гламура.
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Что посмотреть фанатам "Бриджертонов"?
"Королева Шарлотта: История Бриджертонов"
Спин-офф "Бриджертонов" рассказывает об альтернативной Великобритании XVIII века. Молодая Шарлотта из немецкой провинции отправляется в Англию, где должна стать королевой и выйти замуж за таинственного для нее Георга. Девушка решительная и отважная, однако ей предстоит столкнуться со многими испытаниями из-за отношений с мужем.
"Королева Шарлотта: История Бриджертонов": смотрите трейлер онлайн
"Дикинсон"
Молодая американская поэтесса Эмили Дикинсон устала от того, что семья постоянно пытается найти ей жениха, а окружение ее совсем не понимает. Она так и не смогла признаться близким о том, что имеет чувства к лучшей подруге. Свои мысли и чувства Эмили выливает в творчество.
"Дикинсон": смотрите трейлер онлайн
"Буканьерки" / "Охотницы"
События происходят в Лондоне 1870-х годов. Группа жизнерадостных и богатых американок приезжают в город с целью найти богатых английских мужчин. Но на пути каждой есть различные препятствия и непредсказуемые обстоятельства.
"Буканьерки": смотрите трейлер онлайн
"Чужестранка"
Британская медсестра Клэр Рэндалл, которая помогает раненым во время Второй мировой войны, – в центре сюжета. Однажды она с мужем Фрэнком отправляется на отдых в Шотландию. Вдруг девушка переносится во времени и оказывается в 1743 году, когда назревает еще одна война. Клэр встречает шотландца, в которого влюбляется.
"Чужестранка": смотрите трейлер онлайн
"Сэндитон"
Шарлотта Хейвуд случайно оказывается на приморском курорте Сандинтон. Там она знакомится с семьей Паркеров. В частности, дружит с Томом, – предпринимателем, который мечтает построить курорт. Шарлотта готова помочь ему, но на пути – интриги местных, различные приключения и много нового опыта.
"Сэндитон": смотрите трейлер онлайн
"Ярмарка тщеславия"
Юная девушка Бекки Шарп, которая не имеет связей или богатых родственников, прокладывает себе путь в высшее общество. Она не стесняется для этого врать или плести интриги. Ребекка виртуозно манипулирует мужчинами и женщинами, поэтому вскоре ее мечта начинает осуществляться
"Ярмарка тщеславия": смотрите трейлер онлайн