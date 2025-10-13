Укр Рус
13 жовтня, 15:27
Названо точну дату прем'єри 4 сезону культового серіалу "Бріджертони" на Netflix

Ольга Паньків
Основні тези
  • Прем'єра четвертого сезону "Бріджертонів" відбудеться у дві частини: 29 січня 2026 року і 26 лютого 2026 року.
  • Четвертий сезон зосередиться на стосунках Бенедикта Бріджертона, який зустріне Софі на маскараді.

Палкі прихильники "Бріджертонів" завмерли в очікуванні. Адже нарешті повідомили точну дату прем'єри четвертого сезону улюбленого серіалу.

Про це пише Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку "Бріджертонів". У матеріалі дізнаєтеся дату прем'єри та що відомо про сюжет четвертого сезону.

Коли прем'єра 4 сезону "Бріджертонів"?

Як зазвичай, прем'єра четвертого сезону буде розділена на дві частини. Вихід першої відбудеться 29 січня 2026 року, а другої – 26 лютого 2026 року. 

Одне можна сказати напевне, мої найдорожчі читачі: маскарад не схожий на жодну іншу подію. Приготуйтеся, адже статися може будь-що,
– йшлося в анонсі.

Прихильники неабияк зраділи цим новинам, адже з великим нетерпінням стежили за публікаціями на сторінках серіалу та стримінгової платформи Netflix, сподіваючись, що довгоочікувані дати незабаром стануть відомими.

Що відомо про 4 сезон "Бріджертонів"?

  • Четвертий сезон розповідатиме про стосунки ще одного із Бріджертонів.
  • Цього разу історія стосуватиметься Бенедикта Бріджертона.
  • На маскараді ще один Бріджертон познайомиться із неймовірною красунею, на ім'я Софі.
  • Відомо, що цей сезон, як і попередній, налічуватиме вісім епізодів.
  • Попередні сезони розповідали історії кохання Дафні Бріджертон, Ентоні та Коліна Бріджертонів.
  • Якщо ви фанат цієї костюмованої драми, то вже зовсім скоро зможете поринути у цю неймовірну історію, сповнену кохання, манер та неймовірної краси.