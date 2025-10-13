Палкі прихильники "Бріджертонів" завмерли в очікуванні. Адже нарешті повідомили точну дату прем'єри четвертого сезону улюбленого серіалу.

Про це пише Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку "Бріджертонів". У матеріалі дізнаєтеся дату прем'єри та що відомо про сюжет четвертого сезону.

Коли прем'єра 4 сезону "Бріджертонів"?

Як зазвичай, прем'єра четвертого сезону буде розділена на дві частини. Вихід першої відбудеться 29 січня 2026 року, а другої – 26 лютого 2026 року.

Одне можна сказати напевне, мої найдорожчі читачі: маскарад не схожий на жодну іншу подію. Приготуйтеся, адже статися може будь-що,

– йшлося в анонсі.

Прихильники неабияк зраділи цим новинам, адже з великим нетерпінням стежили за публікаціями на сторінках серіалу та стримінгової платформи Netflix, сподіваючись, що довгоочікувані дати незабаром стануть відомими.

Що відомо про 4 сезон "Бріджертонів"?