"Бриджертоны" возвращаются: когда выйдут первые серии 4 сезона

Уже через считанные дни на платформе Netflix состоится премьера первых серий 4 сезона "Бриджертонов". Эта история уже давно стала культовой, поэтому миллионы зрителей находятся в ожидании.

Чтобы утолить любопытство, 24 Канал расскажет, когда выйдут новые серии и чего стоит ждать от нового сезона.

Когда выйдут первые серии 4 сезона "Бриджертонов"?

Выход первых серий состоится уже 29 января 2026 года на Netflix. В соцсетях стриминговая платформа с каждым днем только заинтересовывала зрителей, обращаясь в описании со слов "дорогой читатель".

И отметим, что в один день не выйдут все эпизоды 4 сезона "Бриджертонов". Вторую часть запланировали выпустить 26 февраля 2026 года, почти через месяц после даты премьеры.

Всего в новом сезоне будет 8 серий. Вероятно, сначала выйдут первые четыре, а в другую дату – следующие.

"Бриджертоны" 4 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

О чем будет 4 сезон "Бриджертонов"?

В новом сезоне точно стоит ожидать ответы к вопросам, которые остались после финала предыдущего сезона.

К примеру, узнаем о том, что Пенелопа Фезерингтон, которая была таинственной Леди Вислдаун, продолжила писать обо всех событиях, происходящих в обществе. Также важной темой до сих пор остается, будет ли счастливый финал у матери семейства Бриджертонов, которая, кажется, полюбила нового мужчину.

И все же в центре сюжета 4 сезона будет история отношений Бенедикта Бриджертона и Софи Беккет. С девушкой он встретится на бале-маскараде. Но есть интересная вещь, загадочная девушка на самом деле не дебютантка, а горничная, которая находится в тени своей леди Араминты Ган. Но Бенедикт узнает об этом не сразу.

К своим ролям вернутся Голда Рошевель (королева Шарлотта), Никола Кохлан (Пенелопа Фезерингтон) и Клавдия Джесси (Элоиза Бриджертон).

Кроме того, в главных ролях будут такие лица: Люк Томпсон (Бенедикт) и Ерин Ха (Софи Бек), а Леди Араминту воплотит Кэти Люн. В новом "брачном" сезоне дебютируют две дочери Ган – старшая Розамунд (которую сыграет Мишель Мао) и младшая Пози (ее роль досталась Изабелле Вэй).