Фото впечатляют: как изменились главные герои "Бриджертонов" за годы съемок в сериале
- Премьера 4 сезона "Бриджертонов" состоялась недавно, и сериал продлили еще на 2 сезона.
- Изменения во внешности главных героев сериала по сравнению с первым сезоном показаны в подборке фото.
Не так давно состоялась долгожданная премьера 4 сезона "Бриджертонов". Уже известно, что сериал продлили еще на 2 сезона, поэтому остается набраться только терпения и дождаться выхода любимой истории.
Премьера первого сезона сериала состоялась еще в 2020 году. Очевидно, что за это время актеры изрядно изменились. 24 Канал предлагает посмотреть подборку фото, как герои выглядели в дебюте "Бриджертонов", и как они изменились с выходом 4 сезона.
Обратите внимание И в горе, и в радости: лучшие свадьбы в кино, которые обожают зрители
Как изменились герои "Бриджертонов"?
Пенелопа Фезерингтон (Бриджертон)
Как изменилась Пенелопа за 4 сезона / Кадры из сериала
Элоиза Бриджертон
Как изменилась Элоиза за 4 сезона / Кадры из сериала
Энтони Бриджертон
Как изменился Энтони за 4 сезона / Кадры из сериала
Бенедикт Бриджертон
Как изменился Бенедикт за 4 сезона / Кадры из сериала
Колин Бриджертон
Как изменился Колин за 4 сезона / Кадры из сериала
Вайолет Бриджертон
Как изменилась Вайолет за 4 сезона / Кадры из сериала
Леди Денбери
Как изменилась леди Денбери за 4 сезона / Кадры из сериала
Королева Шарлотта
Как изменилась королева Шарлотта за 4 сезона / Кадры из сериала
О чем были предыдущие сезоны "Бриджертонов"?
- 1 сезон. Основная сюжетная линия разворачивалась вокруг Дафны Бриджертон и ее поисков мужа. От так, юной девушке удалось покорить сердце неприступного герцога Гастингса.
- 2 сезон рассказывает об истории любви Энтони Бриджертона, старшего брата семьи и виконта. Его выбор падает на Эдвину Шарму, молодую и безупречную дебютантку сезона. Однако все осложняется появлением ее старшей сестры – Кейт Шармы.
- 3 сезон сосредоточился на развитии отношений Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон. Сначала Колин воспринимал Пенелопу только как подругу, тогда как она давно испытывала к нему симпатию, что с каждым днем перерастала в нечто большее.
Что известно о 5 сезоне "Бриджертонов"?
- Продолжение уже подтверждено, однако дата премьеры еще не объявлена. Вероятно, это произойдет в 2027 году.
- Пока неизвестно, кто будет в центре событий. Возможно, сюжет сосредоточится на раскрытии истории Франчески Бриджертон, потому что по мнению зрителей, ее сюжетная линия еще не полностью раскрыта.
- Кроме того, сюжет может коснуться истории любви Элоизы Бриджертон, которая постоянно утверждает, что не планирует выходить замуж и ей не нужен спутник по жизни.