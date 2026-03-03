Фото впечатляют: как изменились главные герои "Бриджертонов" за годы съемок в сериале

Не так давно состоялась долгожданная премьера 4 сезона "Бриджертонов". Уже известно, что сериал продлили еще на 2 сезона, поэтому остается набраться только терпения и дождаться выхода любимой истории.

Премьера первого сезона сериала состоялась еще в 2020 году. Очевидно, что за это время актеры изрядно изменились. 24 Канал предлагает посмотреть подборку фото, как герои выглядели в дебюте "Бриджертонов", и как они изменились с выходом 4 сезона.

Как изменились герои "Бриджертонов"?

Пенелопа Фезерингтон (Бриджертон)

Элоиза Бриджертон

Энтони Бриджертон

Бенедикт Бриджертон

Колин Бриджертон

Вайолет Бриджертон

Леди Денбери

Королева Шарлотта

О чем были предыдущие сезоны "Бриджертонов"?

1 сезон. Основная сюжетная линия разворачивалась вокруг Дафны Бриджертон и ее поисков мужа. От так, юной девушке удалось покорить сердце неприступного герцога Гастингса.

рассказывает об истории любви Энтони Бриджертона, старшего брата семьи и виконта. Его выбор падает на Эдвину Шарму, молодую и безупречную дебютантку сезона. Однако все осложняется появлением ее старшей сестры – Кейт Шармы. 3 сезон сосредоточился на развитии отношений Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон. Сначала Колин воспринимал Пенелопу только как подругу, тогда как она давно испытывала к нему симпатию, что с каждым днем перерастала в нечто большее.

Что известно о 5 сезоне "Бриджертонов"?