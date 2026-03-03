Укр Рус
3 марта, 19:27
3

Фото впечатляют: как изменились главные герои "Бриджертонов" за годы съемок в сериале

Марта Гнат
  • Премьера 4 сезона "Бриджертонов" состоялась недавно, и сериал продлили еще на 2 сезона.
  • Изменения во внешности главных героев сериала по сравнению с первым сезоном показаны в подборке фото.

Не так давно состоялась долгожданная премьера 4 сезона "Бриджертонов". Уже известно, что сериал продлили еще на 2 сезона, поэтому остается набраться только терпения и дождаться выхода любимой истории.

Премьера первого сезона сериала состоялась еще в 2020 году. Очевидно, что за это время актеры изрядно изменились. 24 Канал предлагает посмотреть подборку фото, как герои выглядели в дебюте "Бриджертонов", и как они изменились с выходом 4 сезона.

Как изменились герои "Бриджертонов"?

Пенелопа Фезерингтон (Бриджертон)

Как изменилась Пенелопа за 4 сезона / Кадры из сериала

Элоиза Бриджертон

Как изменилась Элоиза за 4 сезона / Кадры из сериала

Энтони Бриджертон

Как изменился Энтони за 4 сезона / Кадры из сериала

Бенедикт Бриджертон

Как изменился Бенедикт за 4 сезона / Кадры из сериала

Колин Бриджертон

Как изменился Колин за 4 сезона / Кадры из сериала

Вайолет Бриджертон

Как изменилась Вайолет за 4 сезона / Кадры из сериала

Леди Денбери

Как изменилась леди Денбери за 4 сезона / Кадры из сериала

Королева Шарлотта

Как изменилась королева Шарлотта за 4 сезона / Кадры из сериала

О чем были предыдущие сезоны "Бриджертонов"?

  • 1 сезон. Основная сюжетная линия разворачивалась вокруг Дафны Бриджертон и ее поисков мужа. От так, юной девушке удалось покорить сердце неприступного герцога Гастингса.
  • 2 сезон рассказывает об истории любви Энтони Бриджертона, старшего брата семьи и виконта. Его выбор падает на Эдвину Шарму, молодую и безупречную дебютантку сезона. Однако все осложняется появлением ее старшей сестры – Кейт Шармы.
  • 3 сезон сосредоточился на развитии отношений Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон. Сначала Колин воспринимал Пенелопу только как подругу, тогда как она давно испытывала к нему симпатию, что с каждым днем перерастала в нечто большее.

Что известно о 5 сезоне "Бриджертонов"?

  • Продолжение уже подтверждено, однако дата премьеры еще не объявлена. Вероятно, это произойдет в 2027 году.
  • Пока неизвестно, кто будет в центре событий. Возможно, сюжет сосредоточится на раскрытии истории Франчески Бриджертон, потому что по мнению зрителей, ее сюжетная линия еще не полностью раскрыта.
  • Кроме того, сюжет может коснуться истории любви Элоизы Бриджертон, которая постоянно утверждает, что не планирует выходить замуж и ей не нужен спутник по жизни.