3 березня, 19:27
2

Фото вражають: як змінились головні герої "Бріджертонів" за роки знімань у серіалі

Марта Гнат
Основні тези
  • Прем'єра 4 сезону "Бріджертонів" відбулась нещодавно, і серіал продовжили ще на 2 сезони.
  • Зміни у зовнішності головних героїв серіалу порівняно з першим сезоном показані у добірці фото.

Не так давно відбулась довгоочікувана прем'єра 4 сезону "Бріджертонів". Уже відомо, що серіал продовжили ще на 2 сезони, тому залишається набратись тільки терпіння й дочекатись на вихід улюбленої історії.

Прем'єра першого сезону серіалу відбулась ще у 2020 році. Очевидно, що за цей час актори неабияк змінились. 24 Канал пропонує подивитись добірку фото, як герої виглядали у дебюті "Бріджертонів", і як вони змінились з виходом 4 сезону.

Як змінились герої "Бріджертонів"?

Пенелопа Фезерінґтон (Бріджертон)

Як змінилась Пенелопа за 4 сезони / Кадри з серіалу

Елоїза Бріджертон

Як змінилась Елоїза за 4 сезони / Кадри з серіалу

Ентоні Бріджертон

Як змінився Ентоні за 4 сезони / Кадри з серіалу

Бенедикт Бріджертон

Як змінився Бенедикт за 4 сезони / Кадри з серіалу

Колін Бріджертон

Як змінився Колін за 4 сезони / Кадри з серіалу

Вайолет Бріджертон

Як змінилась Вайолет за 4 сезони / Кадри з серіалу

Леді Денбері

Як змінилась леді Денбері за 4 сезони / Кадри з серіалу

Королева Шарлотта

Як змінилась королева Шарлотта за 4 сезони / Кадри з серіалу

Про що були попередні сезони "Бріджертонів"?

  • 1 сезон. Основна сюжетна лінія розгорталася навколо Дафни Бріджертон та її пошуків чоловіка. Від так, юній дівчині вдалось підкорити серце неприступного герцога Гастінгса.
  • 2 сезон розповідає про історію кохання Ентоні Бріджертона, старшого брата родини та віконта. Його вибір падає на Едвіну Шарму, молоду й бездоганну дебютантку сезону. Однак усе ускладнюється появою її старшої сестри – Кейт Шарми.
  • 3 сезон зосередився на розвитку стосунків Коліна Бріджертона та Пенелопи Фезерінгтон. Спершу Колін сприймав Пенелопу лише як подругу, тоді як вона давно відчувала до нього симпатію, що з кожним днем переростала у щось більше.

Що відомо про 5 сезон "Бріджертонів"?

  • Продовження уже підтверджене, однак дата прем'єри ще не оголошена. Ймовірно, це станеться у 2027 році.
  • Наразі невідомо, хто буде у центрі подій. Можливо, сюжет зосередиться на розкритті історії Франчески Бріджертон, бо на думку глядачів, її сюжетна лінія ще не повністю розкрита.
  • Крім того, сюжет може торкнутися історії кохання Елоїзи Бріджертон, яка постійно стверджує, що не планує виходити заміж і їй не потрібен супутник по життю.