Фото вражають: як змінились головні герої "Бріджертонів" за роки знімань у серіалі
- Прем'єра 4 сезону "Бріджертонів" відбулась нещодавно, і серіал продовжили ще на 2 сезони.
- Зміни у зовнішності головних героїв серіалу порівняно з першим сезоном показані у добірці фото.
Не так давно відбулась довгоочікувана прем'єра 4 сезону "Бріджертонів". Уже відомо, що серіал продовжили ще на 2 сезони, тому залишається набратись тільки терпіння й дочекатись на вихід улюбленої історії.
Прем'єра першого сезону серіалу відбулась ще у 2020 році. Очевидно, що за цей час актори неабияк змінились. 24 Канал пропонує подивитись добірку фото, як герої виглядали у дебюті "Бріджертонів", і як вони змінились з виходом 4 сезону.
Як змінились герої "Бріджертонів"?
Пенелопа Фезерінґтон (Бріджертон)
Як змінилась Пенелопа за 4 сезони / Кадри з серіалу
Елоїза Бріджертон
Як змінилась Елоїза за 4 сезони / Кадри з серіалу
Ентоні Бріджертон
Як змінився Ентоні за 4 сезони / Кадри з серіалу
Бенедикт Бріджертон
Як змінився Бенедикт за 4 сезони / Кадри з серіалу
Колін Бріджертон
Як змінився Колін за 4 сезони / Кадри з серіалу
Вайолет Бріджертон
Як змінилась Вайолет за 4 сезони / Кадри з серіалу
Леді Денбері
Як змінилась леді Денбері за 4 сезони / Кадри з серіалу
Королева Шарлотта
Як змінилась королева Шарлотта за 4 сезони / Кадри з серіалу
Про що були попередні сезони "Бріджертонів"?
- 1 сезон. Основна сюжетна лінія розгорталася навколо Дафни Бріджертон та її пошуків чоловіка. Від так, юній дівчині вдалось підкорити серце неприступного герцога Гастінгса.
- 2 сезон розповідає про історію кохання Ентоні Бріджертона, старшого брата родини та віконта. Його вибір падає на Едвіну Шарму, молоду й бездоганну дебютантку сезону. Однак усе ускладнюється появою її старшої сестри – Кейт Шарми.
- 3 сезон зосередився на розвитку стосунків Коліна Бріджертона та Пенелопи Фезерінгтон. Спершу Колін сприймав Пенелопу лише як подругу, тоді як вона давно відчувала до нього симпатію, що з кожним днем переростала у щось більше.
Що відомо про 5 сезон "Бріджертонів"?
- Продовження уже підтверджене, однак дата прем'єри ще не оголошена. Ймовірно, це станеться у 2027 році.
- Наразі невідомо, хто буде у центрі подій. Можливо, сюжет зосередиться на розкритті історії Франчески Бріджертон, бо на думку глядачів, її сюжетна лінія ще не повністю розкрита.
- Крім того, сюжет може торкнутися історії кохання Елоїзи Бріджертон, яка постійно стверджує, що не планує виходити заміж і їй не потрібен супутник по життю.