Фото вражають: як змінились головні герої "Бріджертонів" за роки знімань у серіалі

Не так давно відбулась довгоочікувана прем'єра 4 сезону "Бріджертонів". Уже відомо, що серіал продовжили ще на 2 сезони, тому залишається набратись тільки терпіння й дочекатись на вихід улюбленої історії.

Прем'єра першого сезону серіалу відбулась ще у 2020 році. Очевидно, що за цей час актори неабияк змінились. 24 Канал пропонує подивитись добірку фото, як герої виглядали у дебюті "Бріджертонів", і як вони змінились з виходом 4 сезону.

Як змінились герої "Бріджертонів"?

Пенелопа Фезерінґтон (Бріджертон)

Як змінилась Пенелопа за 4 сезони / Кадри з серіалу

Елоїза Бріджертон

Як змінилась Елоїза за 4 сезони / Кадри з серіалу

Ентоні Бріджертон

Як змінився Ентоні за 4 сезони / Кадри з серіалу

Бенедикт Бріджертон

Як змінився Бенедикт за 4 сезони / Кадри з серіалу

Колін Бріджертон

Як змінився Колін за 4 сезони / Кадри з серіалу

Вайолет Бріджертон

Як змінилась Вайолет за 4 сезони / Кадри з серіалу

Леді Денбері

Як змінилась леді Денбері за 4 сезони / Кадри з серіалу

Королева Шарлотта

Як змінилась королева Шарлотта за 4 сезони / Кадри з серіалу

Про що були попередні сезони "Бріджертонів"?

1 сезон. Основна сюжетна лінія розгорталася навколо Дафни Бріджертон та її пошуків чоловіка. Від так, юній дівчині вдалось підкорити серце неприступного герцога Гастінгса.

Основна сюжетна лінія розгорталася навколо Дафни Бріджертон та її пошуків чоловіка. Від так, юній дівчині вдалось підкорити серце неприступного герцога Гастінгса. 2 сезон розповідає про історію кохання Ентоні Бріджертона, старшого брата родини та віконта. Його вибір падає на Едвіну Шарму, молоду й бездоганну дебютантку сезону. Однак усе ускладнюється появою її старшої сестри – Кейт Шарми.

розповідає про історію кохання Ентоні Бріджертона, старшого брата родини та віконта. Його вибір падає на Едвіну Шарму, молоду й бездоганну дебютантку сезону. Однак усе ускладнюється появою її старшої сестри – Кейт Шарми. 3 сезон зосередився на розвитку стосунків Коліна Бріджертона та Пенелопи Фезерінгтон. Спершу Колін сприймав Пенелопу лише як подругу, тоді як вона давно відчувала до нього симпатію, що з кожним днем переростала у щось більше.

Що відомо про 5 сезон "Бріджертонів"?