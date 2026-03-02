24 Канал решил вспомнить несколько ярких свадеб, которые больше всего запомнились публике.

Белла и Эдвард ("Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1")

Свадьба этой пары стала одной из самых ожидаемых в вампирской саге.

Церемония была роскошной, ведь проходила под открытым небом в окружении большого количества цветов – для съемок использовали тысячи глициний, чтобы создать настоящую сказку.

Платье Беллы было создано модным домом Carolina Herrera и сразу стало трендом среди невест во всем мире.

Свадьба Беллы и Эдварда / Кадр из фильма

Коул и Фиби ("Все женщины – ведьмы")

Свадьбу этой пары называют одной из самых трагических. Фиби выходит замуж за Коула, не зная всей правды о его темной сущности. Церемония бракосочетания становится переломным моментом, ведь этот брак связывает ведьму с демоном, из-за чего запускается немало драматических событий.

Свадьба Коула и Фиби / Кадр из сериала

Моника и Чендлер ("Друзья")

В 7 сезоне сериала свадьба этих героев стала одним из самых трогательных событий. Моника всегда мечтала об идеальной церемонии, и накануне важного дня Чендлер убегает, испугавшись ответственности.

И все же они женятся. Интересный факт, что церемонию проводил Джои, который получил специальную "лицензию" онлайн.

Свадьба Моники и Чендлера / Кадр из сериала

Эми и Шелдон ("Теория большого взрыва")

Их свадьба в 11 сезоне стала настоящим подарком для фанов. Шелдон даже к браку подошел по-научному, однако в день свадьбы поставил чувства выше логики.

Эми появилась в роскошном платье, однако даже в этот момент пара не может прекратить думать о научном открытии, что соответствует их стилю любви.

Шелдон Купер и Эми Фара Фаулер / Кадр из сериала

Шрек и Фиона ("Шрек")

Пожалуй, было бы не правильно опустить эту пару, хоть она и происходит из мира мультипликации.

В конце первой части Фиона сделала выбор – остаться в перевоплощенном образе людоедки вместо человека, чтобы быть вместе с любимым.

Их церемония превратилась в веселую вечеринку с танцами и смехом, а дальше молодоженов ждал медовый месяц.

Свадьба Шрека и Фионы / Кадр из мультфильма

