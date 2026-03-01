24 Канал составил подборку грустных фильмов, от которых хочется плакать. Смотрите трейлеры, читайте описания сюжетов и выбирайте, что посмотреть в ближайший свободный вечер.

Что посмотреть, когда хочется поплакать?

"Грозовой перевал" (2026)

Рейтинг IMDb: 6.3/10

Это новая экранизация культового одноименного романа английской писательницы Эмили Бронте, режиссером которого стала Эмиральд Финнелл. Главные роли сыграли Марго Робби и Джейкоб Элорди.

В фильме рассказывается об отношениях между Кэтрин Эрншоу и Хитклиффом. Их история начинается в детстве и трагически завершается во взрослой жизни.

"Грозовой перевал": смотрите онлайн трейлер фильма

"Если я останусь" (2014)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

В центре сюжета молодая талантливая виолончелистка Миа Холл. Девушка мечтает поступить в престижную музыкальную школу "Джульярд", расположенную в Нью-Йорке. Однако в один момент ее жизнь меняется.

С семьей Мии происходит ужасная автокатастрофа: родители погибают, а брат попадает в больницу. Сама девушка впадает в кому, а ее душа существует отдельно от тела. Главная героиня наблюдает за всем, что происходит вокруг, но ее никто не видит. Мия должна выбрать: вернуться к жизни, которая уже не будет такой как раньше, или отпустить ее.

"Если я останусь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мой ангел" (2019)

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Это история о Лиззи, которая развелась с мужем и уже семь лет оплакивает свою дочь. Ребенок трагически погиб во время пожара. Однажды женщина встречает Лолу и начинает считает, что это ее умершая дочь.

"Мой ангел": смотрите онлайн трейлер фильма

