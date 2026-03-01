24 Канал склав добірку сумних фільмів, від яких хочеться плакати. Дивіться трейлери, читайте описи сюжетів та обирайте, що подивитися у найближчий вільний вечір.

Що подивитись, коли хочеться поплакати?

"Буремний перевал" (2026)

Рейтинг IMDb: 6.3/10

Це нова екранізація культового однойменного роману англійської письменниці Емілі Бронте, режисеркою якого стала Еміральд Фіннелл. Головні ролі зіграли Марго Роббі та Джейкоб Елорді.

У фільмі розповідається про стосунки між Кетрін Ерншоу та Гіткліфом. Їхня історія починається у дитинстві й трагічно завершується у дорослому житті.

"Буремний перевал": дивіться онлайн трейлер фільму

"Якщо я залишусь" (2014)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

У центрі сюжету молода талановита віолончелістка Міа Голл. Дівчина має мрію – вступити до престижної музичної школи "Джульярд", що розташована у Нью-Йорку. Проте в один момент її життя змінюється.

Із сім'єю Мії стається жахлива автокатастрофа: батьки гинуть, а брат потрапляє в лікарню. Сама дівчина впадає у кому, а її душа існує окремо від тіла. Головна героїня спостерігає за всім, що відбувається навколо, але її ніхто не бачить. Мія повинна обрати: повернутися до життя, яке вже не буде таким як раніше, чи відпустити його.

"Якщо я залишусь": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мій янгол" (2019)

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Це історія про Ліззі, яка розлучилась з чоловіком і вже сім років оплакує свою доньку. Дитина трагічно загинула під час пожежі. Одного разу жінка зустрічає Лолу і починає вважає, що це її померла дочка.

"Мій янгол": дивіться онлайн трейлер фільму

