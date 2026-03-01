24 Канал склав добірку сумних фільмів, від яких хочеться плакати. Дивіться трейлери, читайте описи сюжетів та обирайте, що подивитися у найближчий вільний вечір.
Що подивитись, коли хочеться поплакати?
"Буремний перевал" (2026)
- Рейтинг IMDb: 6.3/10
Це нова екранізація культового однойменного роману англійської письменниці Емілі Бронте, режисеркою якого стала Еміральд Фіннелл. Головні ролі зіграли Марго Роббі та Джейкоб Елорді.
У фільмі розповідається про стосунки між Кетрін Ерншоу та Гіткліфом. Їхня історія починається у дитинстві й трагічно завершується у дорослому житті.
"Буремний перевал": дивіться онлайн трейлер фільму
"Якщо я залишусь" (2014)
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
У центрі сюжету молода талановита віолончелістка Міа Голл. Дівчина має мрію – вступити до престижної музичної школи "Джульярд", що розташована у Нью-Йорку. Проте в один момент її життя змінюється.
Із сім'єю Мії стається жахлива автокатастрофа: батьки гинуть, а брат потрапляє в лікарню. Сама дівчина впадає у кому, а її душа існує окремо від тіла. Головна героїня спостерігає за всім, що відбувається навколо, але її ніхто не бачить. Мія повинна обрати: повернутися до життя, яке вже не буде таким як раніше, чи відпустити його.
"Якщо я залишусь": дивіться онлайн трейлер фільму
"Мій янгол" (2019)
- Рейтинг IMDb: 6.4/10
Це історія про Ліззі, яка розлучилась з чоловіком і вже сім років оплакує свою доньку. Дитина трагічно загинула під час пожежі. Одного разу жінка зустрічає Лолу і починає вважає, що це її померла дочка.
"Мій янгол": дивіться онлайн трейлер фільму
Які комедії подивитись?
"Правила флірту" – викладач філософії П'єро перестав вірити у кохання. Якось він зустрічає Ларі, і між ними виникає взаємна симпатія. Однак чоловік і жінка не наважуються зізнатися у своїх почуттях.
"Бабуні" – Джо відкриває старовинний італійський ресторан, де починають працювати чотири бабусі з різних міст Італії.
"Роузи" – історія про сім'ю Роузів, яка здається ідеальною. Неочікувано життя Тео та Айві руйнується і вони приймають рішення розлучитися.