У матеріалі 24 Каналу читайте, які фільми подивитись у перший день весни. Зберігайте список на сьогоднішній вечір.
До речі Для гарного настрою: який серіал подивитися у перший день весни
Які фільми подивитись у перший день весни?
"Міст у Терабітію" (2007)
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
У фільмі розповідається про п'ятикласника Джессі Ааронза, який переживає насмішки від однолітків, і чиє батьки постійно зайняті. Хлопчик обожнює малювати, проте мама й тато не сприймають його захоплення серйозно.
Коли у школі з'являється нова учениця, життя Джессі змінюється. Разом із Леслі Берк він створює у лісі фантастичну країну під назвою Терабітія, до якої можна потрапити через канат. Це місце стає для дітей прихистком.
"Міст у Терабітію": дивіться онлайн трейлер фільму
"Під сонцем Тоскани" (2003)
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
У центрі сюжету успішна письменниця Френсіс Мейс. Жінка несподівано розлучається з чоловіком і її життя руйнується. Коханий зрадив їй, забрав частину будинку та подав на аліменти.
Френсіс переживає складний період у житті, тож зіштовхується з депресією і перестає займатися письменництвом. Подруга вмовляє її поїхати до Тоскани, щоб забути про труднощі.
"Під сонцем Тоскани": дивіться онлайн трейлер фільму
"Їсти, молитися, кохатися" (2010)
- Рейтинг IMDb: 5.9/10
Це історія про успішну письменницю Ліз, яка після розлучення вирішує змінити своє життя. Вона відправляється до Італії, Індії та Балі, щоб знайти себе, душевну рівновагу та нові сенси.
"Їсти, молитися, кохатися": дивіться онлайн трейлер фільму
Які серіали подивитись у неділю?
Раніше ми розповідали, які серіали можна подивитись у неділю з коханою людиною:
"Бріджертони" – серіал про родину Бріджертонів та їхні історії кохання. Нещодавно на Netflix відбулась прем'єра четвертого сезону, який вже полюбили чимало глядачів.
"Белла Вітта" – український серіал зі Сергієм Стрельніковим у головній ролі. Це історія про дизайнерку весільних суконь Віту Бондарчук, чиє життя змінюється після знайомства з впливовим бізнесменом Владиславом Сікорським. Вони укладають угоду, згідно з якою жінка має грати роль його нареченої.
"Провулок Світлячок" – розповідь про дружбу двох жінок, Таллі та Кейт, яка зародилася ще у дитинстві на вулиці Світлячок.