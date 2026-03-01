У матеріалі 24 Каналу читайте, які фільми подивитись у перший день весни. Зберігайте список на сьогоднішній вечір.

Які фільми подивитись у перший день весни?

"Міст у Терабітію" (2007)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

У фільмі розповідається про п'ятикласника Джессі Ааронза, який переживає насмішки від однолітків, і чиє батьки постійно зайняті. Хлопчик обожнює малювати, проте мама й тато не сприймають його захоплення серйозно.

Коли у школі з'являється нова учениця, життя Джессі змінюється. Разом із Леслі Берк він створює у лісі фантастичну країну під назвою Терабітія, до якої можна потрапити через канат. Це місце стає для дітей прихистком.

"Міст у Терабітію": дивіться онлайн трейлер фільму

"Під сонцем Тоскани" (2003)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

У центрі сюжету успішна письменниця Френсіс Мейс. Жінка несподівано розлучається з чоловіком і її життя руйнується. Коханий зрадив їй, забрав частину будинку та подав на аліменти.

Френсіс переживає складний період у житті, тож зіштовхується з депресією і перестає займатися письменництвом. Подруга вмовляє її поїхати до Тоскани, щоб забути про труднощі.

"Під сонцем Тоскани": дивіться онлайн трейлер фільму

"Їсти, молитися, кохатися" (2010)

Рейтинг IMDb: 5.9/10

Це історія про успішну письменницю Ліз, яка після розлучення вирішує змінити своє життя. Вона відправляється до Італії, Індії та Балі, щоб знайти себе, душевну рівновагу та нові сенси.

"Їсти, молитися, кохатися": дивіться онлайн трейлер фільму

