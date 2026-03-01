Настав час поринути у світ кіно з гламуром, пристрастями й сміхом, адже депресивний сезон нарешті відійшов на спочинок. 24 Канал рекомендує розпочати весняний період з культового серіалу "Секс і місто", який став особливим для мільйонів людей по всьому світу.

Що відомо про серіал "Секс і місто"?

Серіал створив Даррен Стар (також відомий за "Beverly Hills, 90210"). Серед режисерів окремих епізодів – Майкл Патрік Кінг, Аллен Култер та інші. За основу сюжету взято книгу "Sex and the City" письменниці Кендес Бушнелл.

Роки виходу: 1998 – 2024

Кількість сезонів і серій: 6 сезонів і 94 епізоди. Прем'єра відбулась на каналі HBO.

Рейтинг IMDb: 7,4

Акторський склад:

Сара Джессіка Паркер – Керрі Бредшоу;

Кім Кетролл – Саманта Джонс;

Крістін Девіс – Шарлотта Йорк;

Синтія Ніксон – Міранда Гоббс;

Кріс Нот – містер Біґ.

Сюжет серіалу

Події розгортаються у Нью-Йорку наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років. У центрі історії – чотири подруги, які намагаються побудувати кар'єру, знайти кохання та врешті зрозуміти самих себе.

Головна героїня, Керрі Бредшоу, веде колонку про стосунки та секс, спостерігаючи за власним життям і життям подруг. Кожна з жінок має свій характер і погляд на стосунки:

Саманта – вільна та незалежна;

Шарлотта – романтична і традиційна;

Міранда – прагматична та кар'єристка;

Керрі – емоційна шукачка "того самого" кохання.

Серіал досліджує теми дружби, сексуальності, самореалізації, шлюбу, зрад, фемінізму та соціальних очікувань.

"Секс і місто": дивіться онлайн трейлер серіалу

У 2021 році стало відомо, що культова історія отримає продовження під назвою "І просто так". Однак із виходом нових серій фани дуже розчарувались. Усе через те, що одна з головних героїнь – Кім Кетролл, відмовилась від участі. Акторка таки з'явилась на 70 секунд у другому сезоні, однак не знімалась разом з іншими зірковими колегами.

Глядачі стверджували, що автори зіпсували героїнь. Від так, продовження, на яке всі так чекали, протрималось в ефірі всього 3 сезони.

Цікаві факти про серіал "Секс і місто"