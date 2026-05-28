Захопливий сюжет, несподівані повороти та чудова акторська гра – рецепт того, як підкорити глядачів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто зіграв ключові ролі в серіалі "Поза кампусом" і як ці актори виглядають у реальному житті.

Як у реальному житті виглядають актори серіалу "Поза кампусом"?

Елла Брайт – Ганна Веллс

Елла Брайт виконала головну роль у серіалі "Поза кампусом". Вона втілила героїню, на ім'я Ганна Веллс – студентку, яка має труднощі в особистому житті та фінансах, але водночас захоплюється музикою і мріє стати композиторкою кіно.

У реальному житті Елла Брайт – 19-річна британська акторка американського походження. Свою кар'єру вона розпочала ще в дитинстві та здобула визнання завдяки участі в низці проєктів і престижних нагород. Саме її талант допоміг їй отримати головну роль у "Поза кампусом".

Белмонт Камелі – Ґаррет Ґрем

Белмонт Камелі зіграв у серіалі "Поза кампусом" роль Ґаррета Ґрема – харизматичного хокеїста, який випадково з'являється в житті Ганни та докорінно змінює її світ.

У реальному житті це 28-річний американський актор, якого ви можете знати за роллю в перезапуску серіалу "Врятовані дзвінком". Ось як виглядає цей харизматичний актор поза екраном:

Міка Абдала – Еллі Гейс

Міка Абдала підкорила серця мільйонів глядачів у серіалі "Поза кампусом". Вона зіграла роль Еллі Гейс – найкращої подруги головної героїні, яка завжди підтримує її в будь-які моменти.

У реальному житті Міка – американська акторка, якій 26 років. Вона здобула популярність завдяки ролі Маккейли МакАлістер у серіалі "Проєкт МС".

Які ще актори зіграли у серіалі "Поза кампусом"?

Серіал "Поза кампусом" зібрав чудовий акторський склад. Тому окрім вищезгаданих зірок ви також побачите такі відомі обличчя:

Стівен Кейлін – Дін Ді Лорентіс

– Дін Ді Лорентіс Джош Г'юстон – Джастін Кол

– Джастін Кол Антоніо Чипріано – Джон Логан

– Джон Логан Джейлен Томас Брукс – Джон Такер

До речі, видання Deadline повідомило, що серіал уже продовжили на другий сезон.