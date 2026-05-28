Захватывающий сюжет, неожиданные повороты и великолепная актерская игра – рецепт того, как покорить зрителей. В материале 24 Канала рассказываем, кто сыграл ключевые роли в сериале "Вне кампуса" и как эти актеры выглядят в реальной жизни.
Как в реальной жизни выглядят актеры сериала "Вне кампуса"?
Элла Брайт – Анна Уэллс
Элла Брайт исполнила главную роль в сериале "Вне кампуса". Она воплотила героиню, по имени Анна Уэллс – студентку, которая имеет трудности в личной жизни и финансах, но одновременно увлекается музыкой и мечтает стать композитором кино.
В реальной жизни Элла Брайт – 19-летняя британская актриса американского происхождения. Свою карьеру она начала еще в детстве и получила признание благодаря участию в ряде проектов и престижных наград. Именно ее талант помог ей получить главную роль в "Вне кампуса".
Белмонт Камели – Гаррет Грэм
Белмонт Камели сыграл в сериале "Вне кампуса" роль Гаррета Грэма – харизматичного хоккеиста, который случайно появляется в жизни Анны и в корне меняет ее мир.
В реальной жизни это 28-летний американский актер, которого вы можете знать по роли в перезапуске сериала "Спасенные звонком". Вот как выглядит этот харизматичный актер вне экрана:
Мика Абдала – Элли Хейс
Мика Абдала покорила сердца миллионов зрителей в сериале "Вне кампуса". Она сыграла роль Элли Хейс – лучшей подруги главной героини, которая всегда поддерживает ее в любые моменты.
В реальной жизни Мика – американская актриса, которой 26 лет. Она получила известность благодаря роли Маккейли МакАлистер в сериале "Проект МС".
Какие еще актеры сыграли в сериале "Вне кампуса"?
Сериал "Вне кампуса" собрал замечательный актерский состав. Поэтому кроме вышеупомянутых звезд вы также увидите такие известные лица:
- Стивен Кейлин – Дин Ди Лорентис
- Джош Хьюстон – Джастин Кол
- Антонио Чиприано – Джон Логан
- Джейлен Томас Брукс – Джон Такер
Кстати, издание Deadline сообщило, что сериал уже продлили на второй сезон.