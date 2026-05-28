24 Канал расскажет, какие добрые фильмы посмотреть вечером. Выбирайте тот, что заинтересует больше всего.

Подборка добрых фильмов для уютного вечера

"Время жить" (2024)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Это история об отношениях пары, длящихся десять лет. Все начинается с того, что перспективная шеф-повар Алмут сбивает Тобиаса. Этот инцидент полностью меняет жизнь мужчины и женщины. Между ними вспыхивают чувства. История Алмут и Тобиаса доказывает, что любовь может объединить даже очень разных людей.

"Полночь в Париже" (2011)

Рейтинг IMDb: 7.6/10

В фильме рассказывается о молодом сценаристе Гиле Пендере. Вместе с невестой и ее родителями мужчина едет в Париж. Главный герой еще больше влюбляется в город и думает о переезде туда. Однако девушка Гила не поддерживает его, ведь привыкла к роскошной жизни в Малибу.

В Париже Пендар часто гуляет в одиночестве и однажды вечером наталкивается на старинный автомобиль. Когда мужчина садится в машину, то неожиданно переносится в столицу Франции 1920-х годов.

"Влюбиться в невесту брата" (2007)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Это история о Дэне – вдовце, отце трех дочерей и журналисте. Он является автором колонки полезных советов в престижной газете. Однажды мужчина влюбляется в невесту своего брата и обнаруживает, что советы, которые он годами давал своим читателям, не действуют, ведь реальная жизнь не так проста, как может показаться.

