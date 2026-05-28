24 Канал розповість, які добрі фільми подивитися ввечері. Обирайте той, що зацікавить найбільше.

Добірка добрих фільмів для затишного вечора

"Час жити" (2024)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Це історія про стосунки пари, що тривають десять років. Усе починається з того, що перспективна шеф-кухарка Алмут збиває Тобіаса. Цей інцидент повністю змінює життя чоловіка та жінки. Між ними спалахують почуття. Історія Алмут і Тобіаса доводить, що кохання може об'єднати навіть дуже різних людей.

"Опівночі в Парижі" (2011)

Рейтинг IMDb: 7.6/10

У фільмі розповідається про молодого сценариста Гіла Пендера. Разом із нареченою та її батьками чоловік їде до Парижа. Головний герой ще більше закохується у місто і думає про переїзд туди. Проте дівчина Гіла не підтримує його, адже звикла до розкішного життя в Малібу.

У Парижі Пендар часто гуляє наодинці та одного вечора натрапляє на старовинний автомобіль. Коли чоловік сідає в машину, то несподівано переноситься у столицю Франції 1920-х років.

"Закохатися у наречену брата" (2007)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Це історія про Дена – вдівця, батька трьох доньок і журналіста. Він є автором колонки корисних порад у престижній газеті. Якось чоловік закохується у наречену свого брата і виявляє, що поради, які він роками давав своїм читачам, не діють, адже реальне життя не таке просте, як може здатися.

