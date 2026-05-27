Однак очолила цю добірку нова комедія, під назвою "Спочатку дами". У матеріалі 24 Каналу розповімо більше про сюжет, акторський склад та інші переваги фільму.

Про що нова американська комедія "Спочатку дами"?

Сюжет фільму розгортається навколо чоловіка, який звик до влади, легких романів, грошей і домінування. Однак одного дня він опиняється у світі, де головну роль відіграють жінки.

Там на героя чекає зовсім інша реальність, сповнена викликів, адже до таких правил він абсолютно не звик.

Ба більше, у його житті з'являється жінка, яка постійно підливає олії у вогонь і створює для нього чимало незручних, але дуже комічних ситуацій.

"Спочатку дами": дивіться онлайн трейлер фільму

Цікаві подробиці про комедію "Спочатку дами"

Прем'єра серіалу відбулася у березні 2026 року, а сьогодні ця стрічка стала однією з найпопулярніших серед українських глядачів на Netflix. Вона очолила рейтинг проєктів, які українці найчастіше обирали для перегляду протягом останнього тижня.

Режисеркою фільму стала 56-річна Теа Шеррок, яка також працювала над стрічками "До зустрічі з тобою" та "Злісні маленькі листи".

Головні ролі втілили такі зірки:

  • Розамунд Пайк,
  • Саша Барон Коен,
  • Чарльз Денс,
  • Фіона Шоу,
  • Емілі Мортімер.

Якщо ви шукаєте легкий фільм, який допоможе розслабитися посеред наповненого справами тижня, то "Спочатку дами" може стати ідеальним варіантом для вечірнього перегляду.