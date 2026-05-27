Він опублікував архівне фото та свіжий знімок, показавши, як змінилася його дівчинка. Світлини актор опублікував на своїй сторінці в інстаграмі і доповнив їх зворушливим привітанням.

Як зараз виглядає донька Сильвестра Сталлоне?

Сильвестр Сталлоне опублікував світлини своєї доньки та привітав її з днем народження, зазначивши, що вона та її сестри щодня наповнюють його гордістю. Актор поділився двома кадрами: архівним фото, на якому дівчинка ще зовсім маленька, а також свіжою світлиною, показавши, як вона змінилася сьогодні.

На новому фото розкішна блондинка пригощає батька кавою.

Сильвестр Сталлоне з донькою / Фото з інстаграму актора

Дружина актора також опублікувала допис, у якому показала сімейне фото: на ньому вона позує разом зі Скарлетт в однакових піжамах. Крім того, вона поділилася й дитячими світлинами доньки.

Ти приносиш у моє життя стільки любові та щастя! Я так пишаюся всіма твоїми досягненнями! Твоя літературна творчість, акторська майстерність, живопис – але найголовніше, що ти неймовірна людина, яка дарує цьому світу стільки краси та доброти! Я люблю тебе, моя донечко!

– написала вона.

У коментарях можна знайти безліч теплих слів – прихильників зворушили публікації легендарного актора та його дружини.

Що цікаво знати про наймолодшу доньку Сильвестра Сталлоне?

Скарлетт Роуз Сталлоне – наймолодша донька актора та моделі. Вона народилася у 2002 році й упродовж тривалого часу вела доволі приватний спосіб життя, уникаючи надмірної публічності.

Сьогодні Скарлетт уже доросла та активно будує кар'єру. Зокрема, її можна побачити в одній із ролей у серіалі "Король Талси".

Крім того, дівчина пробує себе в модній індустрії: у 2024 році вона брала участь у Тижні моди в Нью-Йорку. Також Скарлетт захоплюється літературою та живописом. Як раніше розповідали Сильвестр Сталлоне та його дружина, вона є однією з найспокійніших серед трьох сестер.