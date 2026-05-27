Он опубликовал архивное фото и свежий снимок, показав, как изменилась его девочка. Фотографии актер опубликовал на своей странице в инстаграме и дополнил их трогательным поздравлением.

Как сейчас выглядит дочь Сильвестра Сталлоне?

Сильвестр Сталлоне опубликовал фотографии своей дочери и поздравил ее с днем рождения, отметив, что она и ее сестры ежедневно наполняют его гордостью. Актер поделился двумя кадрами: архивным фото, на котором девочка еще совсем маленькая, а также свежей фотографией, показав, как она изменилась сегодня.

На новом фото роскошная блондинка угощает отца кофе.

Сильвестр Сталлоне с дочерью / Фото из инстаграма актера

Жена актера также опубликовала сообщение, в котором показала семейное фото: на нем она позирует вместе со Скарлетт в одинаковых пижамах. Кроме того, она поделилась и детскими фотографиями дочери.

Ты приносишь в мою жизнь столько любви и счастья! Я так горжусь всеми твоими достижениями! Твое литературное творчество, актерское мастерство, живопись – но самое главное, что ты невероятный человек, который дарит этому миру столько красоты и доброты! Я люблю тебя, моя доченька!

– написала она.

В комментариях можно найти множество теплых слов – поклонников растрогали публикации легендарного актера и его жены.

Что интересно знать о самой младшей дочери Сильвестра Сталлоне?

Скарлетт Роуз Сталлоне – самая младшая дочь актера и модели. Она родилась в 2002 году и на протяжении длительного времени вела довольно частный образ жизни, избегая чрезмерной публичности.

Сегодня Скарлетт уже взрослая и активно строит карьеру. В частности, ее можно увидеть в одной из ролей в сериале "Король Талси".

Кроме того, девушка пробует себя в модной индустрии: в 2024 году она участвовала в Неделе моды в Нью-Йорке. Также Скарлетт увлекается литературой и живописью. Как ранее рассказывали Сильвестр Сталлоне и его жена, она является одной из самых спокойных среди трех сестер.