Фільми, які пробирають до мурах

"Хлопчик у смугастій піжамі" (2008)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

8-річний Бруно з батьками переїжджає у новий дім. Хлопчик сумує, адже тепер у нього не залишилось друзів. Його батько працює комендантом концентраційного табору, де страждають невинні люди. Проте Бруно не знає, що таке війна. Він думає, що живе поруч із фермою, та не розуміє, чому люди носять піжами.

Одного разу Бруно опиняється біля табірної огорожі та помічає там хлопчика у смугастій піжамі. Вони стають справжніми друзями, попри обставини, заборони та ідеології.

"Сила волі" (2016)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Це біографічна спортивна драма про афроамериканського легкоатлета Джессі Оуенса, який виграв рекордні чотири золоті медалі на Олімпійських іграх 1936 року, що проходили в Берліні.

"Вбивці квіткової повні" (2023)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Сюжет розгортається навколо Ернеста, який повертається з Першої світової війни та відправляється до індіанської резервації племені осейдж в Оклахомі. Там живе його дядько, який пропонує племіннику одружитися з Моллі Кайл, аби привласнити земельні права її родини. Проте найперше потрібно позбутися всіх спадкоємців.

"Мінамата" (2020)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Військовий фотограф Юджин Сміт отримує завдання від журналу Life та повертається до Японії. У невеличкому місті Мінамата вирує екологічна катастрофа. Зрештою, чоловік зробить репортаж, який вразить увесь світ.

