Ідеальним варіантом, щоб морально налаштуватися на літо та впіймати правильний настрій, може стати перегляд фільму "Хороший рік". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чому ця комедійна стрічка може стати чудовим вибором для затишного вечора.

Радимо Що ви не знали про акторів легендарного "Спіймати Кайдаша": цікаві факти про зірок серіалу

Чому варто дивитися фільм "Хороший рік"?

Фільм "Хороший рік" може стати ідеальним варіантом для перегляду напередодні літа. Це легка романтична комедія, яка дарує теплий настрій, атмосферу затишку та бажання бодай на мить сповільнитися й насолодитися життям.

Сюжет стрічки розгортається навколо Макса Скіннера. У дитинстві він проводив багато часу зі своїм дядьком на виноробному маєтку в Провансі.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Минають роки, і Макс стає успішним британським трудоголіком, який безперервно працює та майже не помічає життя навколо себе. Та одного дня він отримує звістку про смерть дядька й дізнається, що став єдиним спадкоємцем його маєтку.

"Хороший рік": дивіться онлайн трейлер фільму

Макс вирушає до Франції, плануючи швидко продати будинок і повернутися до звичного ритму життя. Однак кілька днів у сонячному Провансі змінюють його світогляд назавжди.

Цікаві факти про фільм "Хороший рік"

Прем'єра фільму відбулася у 2006 році. Це спільна робота США та Великої Британії, режисером якої став Рідлі Скотт.

Головні ролі виконали такі актори:

Расселл Кроу,

Маріон Котіяр,

Еббі Корніш,

Фредді Гаймор,

Альберт Фінні,

Том Голландер,

Рейф Сполл,

Арчі Панджабі,

Річард Койл,

Бен Райтон.

Якщо ви шукаєте легкий, атмосферний фільм, який дозволяє поглянути на життя під іншим кутом і нагадує про важливість насолоджуватися моментом, тоді ця стрічка точно варта вашої уваги.