Розмови про серіал не вщухають і досі, а чимало прихильників сподіваються, що творці все ж наважаться на другий сезон, хоча шанси на це наразі невеликі. У матеріалі 24 Каналу розповімо цікаві факти про зірок серіалу та про те, як акторів обирали на ті чи інші ролі.

Віктор Жданов

Віктор Жданов, який зіграв роль Омелька Кайдаша, і сьогодні продовжує активно будувати кар'єру в театрі та кіно. Нині акторові 58 років. Цікаво, що саме він став першим актором, якого затвердили на роль у серіалі.

За словами сценаристки Наталки Ворожбит, щойно Віктор Жданов переступив поріг кастингу, команда одразу зрозуміла: перед ними – справжній Кайдаш. Саме під нього згодом і почали підбирати "родину".

Ірина Мак

Роль Марії Кайдашихи втілила популярна українська акторка Ірина Мак. За словами творців серіалу, на театральній сцені цю героїню часто зображували по-різному, нерідко – гротескно й перебільшено. Однак у серіалі образ Кайдашихи мав бути більш реалістичним, живим і менш театральним.

Саме тому Ірина Мак, на думку творців, ідеально впоралася з цією роллю.

Тарас Цимбалюк

За словами Наталки Ворожбит, актора на роль Карпа шукали довго. Творцям потрібен був брутальний, самовпевнений сільський мачо, але всі кандидати ніби "не потрапляли" в образ. Лише після знайомства з Тарасом Цимбалюком сценаристка зрозуміла: це саме та енергія, яка потрібна серіалу.

Григорій Бакланов

Повну протилежність до героя Тараса Цимбалюка вдалося знайти доволі легко. Роль Лавріна – співчутливого, доброго та позитивного персонажа – втілив український актор Григорій Бакланов. Його запросили на цю роль, коли акторові було лише 25 років.

Дарина Федина

Дарина Федина на момент прем'єри серіалу лише розпочинала акторську кар'єру. Тоді вона навчалася в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого та зовсім інакше уявляла своє майбутнє.

Однак життя склалося по-іншому: акторка вийшла заміж і зізналася, що хоче тимчасово відійти від акторства та спробувати себе в інших сферах. Водночас Дарина активно займається волонтерством, організовує збори для військових і підтримує Збройні сили України.

Антоніна Хижняк

Антоніна Хижняк, яка сьогодні є однією з найпопулярніших сучасних українських акторок і активно знімається у вітчизняних серіалах, здобула широку популярність після ролі запальної Мотрі. Сама акторка жартувала, що її Мотря – це "бензопила", адже для цієї ролі потрібно було постійно перебувати в емоційній напрузі.

Як зізнавалася Хижняк, якщо щось ішло не так, як хотіла Мотря, усім навколо варто було "ховатися". Сьогодні акторку можна побачити в таких українських серіалах, як "Ключі від правди", "Я – надія", "Підміна" та багатьох інших.