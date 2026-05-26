Разговоры о сериале не утихают до сих пор, а многие поклонники надеются, что создатели все же решатся на второй сезон, хотя шансы на это пока невелики. В материале 24 Канала расскажем интересные факты о звездах сериала и о том, как актеров выбирали на те или иные роли.

Рекомендуем Как менялся Богдан Бенюк на протяжении 43 лет карьеры: редкие фото актера

Виктор Жданов

Виктор Жданов, сыгравший роль Омелька Кайдаша, и сегодня продолжает активно строить карьеру в театре и кино. Сейчас актеру 58 лет. Интересно, что именно он стал первым актером, которого утвердили на роль в сериале.

По словам сценаристки Натальи Ворожбит, только Виктор Жданов переступил порог кастинга, команда сразу поняла: перед ними – настоящий Кайдаш. Именно под него впоследствии и начали подбирать "семью".

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Ирина Мак

Роль Марии Кайдашихи воплотила популярная украинская актриса Ирина Мак. По словам создателей сериала, на театральной сцене эту героиню часто изображали по-разному, нередко – гротескно и преувеличенно. Однако в сериале образ Кайдашихи должен был быть более реалистичным, живым и менее театральным.

Именно поэтому Ирина Мак, по мнению создателей, идеально справилась с этой ролью.

Тарас Цимбалюк

По словам Натальи Ворожбит, актера на роль Карпа искали долго. Создателям нужен был брутальный, самоуверенный сельский мачо, но все кандидаты будто "не попадали" в образ. Только после знакомства с Тарасом Цимбалюком сценаристка поняла: это именно та энергия, которая нужна сериалу.

Григорий Бакланов

Полную противоположность герою Тараса Цимбалюка удалось найти довольно легко. Роль Лаврины – сочувствующего, доброго и позитивного персонажа – воплотил украинский актер Григорий Бакланов. Его пригласили на эту роль, когда актеру было всего 25 лет.

Дарья Федина

Дарья Федина на момент премьеры сериала только начинала актерскую карьеру. Тогда она училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и совсем иначе представляла свое будущее.

Однако жизнь сложилась по-другому: актриса вышла замуж и призналась, что хочет временно отойти от актерства и попробовать себя в других сферах. В то же время Дарья активно занимается волонтерством, организовывает сборы для военных и поддерживает Вооруженные силы Украины.

Антонина Хижняк

Антонина Хижняк, которая сегодня является одной из самых популярных современных украинских актрис и активно снимается в отечественных сериалах, получила широкую известность после роли зажигательной Мотри. Сама актриса шутила, что ее Мотря – это "бензопила", ведь для этой роли нужно было постоянно находиться в эмоциональном напряжении.

Как признавалась Хижняк, если что-то шло не так, как хотела Мотря, всем вокруг стоило "прятаться". Сегодня актрису можно увидеть в таких украинских сериалах, как "Ключи от правды", "Я – надежда", "Подмена" и многих других.