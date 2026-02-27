То чому ж цей фільм привертає стільки уваги? 24 Канал далі розповість про найважливіші нюанси, які варто знати.

Чому фільм "Таємний агент" варто дивитись в кіно?

Іменитий режисер

Автором картини став один із найважливіших сучасних бразильских режисерів – Клебер Мендоса Філю. Крім "Таємного агента", за його плечима ще три художніх фільми, а також кілька документальних та короткометражних картин.

Стрічки режисера входили до програм Берлінського та Каннського кінофестивалів, а попередній повний метр "Бакурау" навіть було нагороджено "Призом Журі" на Лазурному узбережжі Франції. Враховуючи таке резюме автора, міжнародний успіх його нового проєкта здається цілком закономірним.

Перші фестивальні успіхи

Світова прем'єра стрічки відбулась навесні минулого року в Каннах, які так любить режисер. Саме там картина почала збирати свої нагороди – приз ФІПРЕССІ за найкращий фільм по версії міжнародних журналістів, "Приз за найкращу режисуру" та "Приз за найкращу чоловічу роль" для Вагнера Моури, який втілив на екрані складний образ протагоніста.

Українські глядачі вперше змогли побачити фільм восени в рамках 9-го Київського Тижня Критики, аж ось, нарешті картина виходить в широкий прокат.

Талановитий актор

Як уже стало зрозуміло з каннських нагород, однією з головних окрас фільму є акторська гра бразильця Вагнера Моури, який до того ж виступив одним із продюсерів стрічки. До "Таємного агента" ви могли його бачити в популярному серіалі "Нарко", де він виконав роль легендарного Пабло Ескобара, а також у таких фільмах, як "Повстання штатів", "Елізіум" та "Сіра людина".



"Таємний агент" / Кадр з фільму

Крім нагороди в Каннах, перформанс Моури було відзначено "Золотим Глобусом" за найкращу чоловічу роль в драмі, а також однією із 4 вищезгаданих номінацій на Оскар. Три інших – "Найкращий фільм", "Найкращий міжнародний фільм" та "Найкращий кастинг".

Важлива соціальна тема

Як і більшість успішних бразильских картин останніх років, "Таємний агент" підіймає багато гострих та соціально-важливих тем. Переносячи глядачів у часи абсолютного свавілля військової диктатури, картина демонструє наскільки небезпечним було життя всіх, хто тоді відмовлявся підкорятися владі.

Ми бачимо конфлікт людей, що готові чинити спротив системі, щоденно ризикуючи власними життями, та можновладців, які заради власної примхи чи з дрібної особистої образи можуть, не сіпнувши оком, скористатися послугами професійного кілера.



"Таємний агент" / Кадр з фільму

Атмосфера епохи

Картина занурює нас в атмосферу Бразилії 1970-х років, де сувора військова диктатура спокійно співіснує з яскравими карнавалами, гучними вечірками, міськими легендами та барвистими кольорами, що оточують похмуре життя простих людей.

Політичні ігри, шпигунські реалії з кодовими іменами та конспіративними готелями, краса та жорстокість, які були невід'ємними частинами тогочасного життя – Клебер Мендоса Філю зміг створити монументальне полотно, що стає повноцінним зліпком епохи, переносячи глядачів не лише в просторі, але й у часі.



"Таємний агент" / Кадр з фільму

