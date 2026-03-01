В материале 24 Канала читайте, какие фильмы посмотреть в первый день весны. Сохраняйте список на сегодняшний вечер.

Какие фильмы посмотреть в первый день весны?

"Мост в Терабитию" (2007)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

В фильме рассказывается о пятикласснике Джесси Ааронза, который переживает насмешки от сверстников, и чье родители постоянно заняты. Мальчик обожает рисовать, однако мама и папа не воспринимают его увлечение серьезно.

Когда в школе появляется новая ученица, жизнь Джесси меняется. Вместе с Лесли Берк он создает в лесу фантастическую страну под названием Терабития, в которую можно попасть через канат. Это место становится для детей убежищем.

"Мост в Терабитию": смотрите онлайн трейлер фильма

"Под солнцем Тосканы" (2003)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

В центре сюжета успешная писательница Фрэнсис Мейс. Женщина неожиданно разводится с мужем и ее жизнь рушится. Любимый изменил ей, забрал часть дома и подал на алименты.

Фрэнсис переживает сложный период в жизни, поэтому сталкивается с депрессией и перестает заниматься писательством. Подруга уговаривает ее поехать в Тоскану, чтобы забыть о трудностях.

"Под солнцем Тосканы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Есть, молиться, любить" (2010)

Рейтинг IMDb: 5.9/10

Это история об успешной писательнице Лиз, которая после развода решает изменить свою жизнь. Она отправляется в Италию, Индию и Бали, чтобы найти себя, душевное равновесие и новые смыслы.

"Есть, молиться, любить": смотрите онлайн трейлер фильма

