В материале 24 Канала читайте, какие фильмы посмотреть в первый день весны. Сохраняйте список на сегодняшний вечер.
Кстати Для хорошего настроения: какой сериал посмотреть в первый день весны
Какие фильмы посмотреть в первый день весны?
"Мост в Терабитию" (2007)
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
В фильме рассказывается о пятикласснике Джесси Ааронза, который переживает насмешки от сверстников, и чье родители постоянно заняты. Мальчик обожает рисовать, однако мама и папа не воспринимают его увлечение серьезно.
Когда в школе появляется новая ученица, жизнь Джесси меняется. Вместе с Лесли Берк он создает в лесу фантастическую страну под названием Терабития, в которую можно попасть через канат. Это место становится для детей убежищем.
"Мост в Терабитию": смотрите онлайн трейлер фильма
"Под солнцем Тосканы" (2003)
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
В центре сюжета успешная писательница Фрэнсис Мейс. Женщина неожиданно разводится с мужем и ее жизнь рушится. Любимый изменил ей, забрал часть дома и подал на алименты.
Фрэнсис переживает сложный период в жизни, поэтому сталкивается с депрессией и перестает заниматься писательством. Подруга уговаривает ее поехать в Тоскану, чтобы забыть о трудностях.
"Под солнцем Тосканы": смотрите онлайн трейлер фильма
"Есть, молиться, любить" (2010)
- Рейтинг IMDb: 5.9/10
Это история об успешной писательнице Лиз, которая после развода решает изменить свою жизнь. Она отправляется в Италию, Индию и Бали, чтобы найти себя, душевное равновесие и новые смыслы.
"Есть, молиться, любить": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие сериалы посмотреть в воскресенье?
Ранее мы рассказывали, какие сериалы можно посмотреть в воскресенье с любимым человеком:
"Бриджертоны" – сериал о семье Бриджертонов и их историях любви. Недавно на Netflix состоялась премьера четвертого сезона, который уже полюбили многие зрители.
"Белла Витта" – украинский сериал с Сергеем Стрельниковым в главной роли. Это история о дизайнере свадебных платьев Вите Бондарчук, чья жизнь меняется после знакомства с влиятельным бизнесменом Владиславом Сикорским. Они заключают соглашение, согласно которому женщина должна играть роль его невесты.
"Переулок Светлячок" – рассказ о дружбе двух женщин, Талли и Кейт, которая зародилась еще в детстве на улице Светлячок.