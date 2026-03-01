Именно поэтому в этом материале мы собрали подборку самых ярких историй о любви. Здесь – ленты разных жанров и стилей, поэтому каждый сможет найти что-то по душе. В материале 24 Канала выбирайте сериал, который подарит вам весеннее настроение.

Какие сериалы посмотреть в первый день весны?

"Бриджертоны" 4 сезон

Если вы раздумываете, какой сериал выбрать в первый день весны, отличным вариантом может стать просмотр четвертого сезона "Бриджертонов", премьера которого состоялась 26 февраля 2026 года.

Не секрет, что "Бриджертоны" – это действительно культовая история о любви, которая вдохновляет и дарит веру в чувства. Поэтому этот сериал может стать идеальным выбором для вас и вашего партнера, чтобы расслабиться в воскресенье.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер сериала

Четвертый сезон сосредотачивается на истории любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бек. Зрители могут наблюдать за всеми испытаниями, которые преодолевают влюбленные на пути к своему счастью.

"Белла Вита"

Еще одним удачным вариантом для воскресного просмотра с любимым человеком может стать украинский сериал "Белла Вита". Это легкая романтическая история, в которой главные роли исполнили Полина Василиса и Сергей Стрельников.

"Белла Вита": смотрите онлайн трейлер сериала

В центре сюжета – талантливая дизайнер свадебных платьев Вита и бизнесмен, который неожиданно появляется в ее жизни и меняет ее навсегда: сначала своими аферами, а затем – искренней любовью.

"Переулок Светлячок"

Еще один сериал, который можно посмотреть с любимым человеком на выходных, – это американский драматический проект под названием "Переулок светлячков". Премьера состоялась в 2021 году. Лента насчитывает два сезона и всего 26 эпизодов.

Если вы хотите устроить себе настоящий день кино, этот сериал может стать отличным вариантом.

"Переулок Светлячок": смотрите онлайн трейлер сериала

Это трогательная история, которая не перегружает сложными сюжетными линиями и не заставляет постоянно анализировать события. Она рассказывает о дружбе, зародившейся еще в детстве. Две женщины на протяжении четырех десятилетий остаются близкими подругами, и жизненные испытания только укрепляют их связь.