Остальные серии стали доступны уже сегодня. В материале 24 Канала рассказываем, что именно покажут во второй части сезона и какие интриги и сюжетные линии получат развязку в финальных эпизодах.

Рекомендуем На Netflix выйдет еще один украинский фильм, который надо смотреть всей семьей

Что покажут во 2-й части 4-го сезона "Бриджертонов"?

Первая часть четвертого сезона сериала "Бриджертоны" изрядно заинтриговала зрителей. Мы увидели, как зарождаются чувства между Бенедиктом Бриджертоном и горничной Софи, которая на самом деле и есть той Леди в серебряном, что покорила его сердце на маскараде. После бала Бенедикт тщетно пытается отыскать загадочную незнакомку, не подозревая, что она совсем рядом. Он не осознает, что Софи и есть той женщиной, которая пленила его с первого же вечера.



Сериал "Бриджертоны" 4 сезон / Кадр из сериала

После той сказочной ночи каждый из них проходит собственный непростой путь. Софи пытается найти свое место под солнцем и выжить в суровой реальности, тогда как Бенедикт ищет любовь, не замечая, что его счастье – ближе, чем кажется.

Финал первой части стал настоящим эмоциональным взрывом. Когда казалось, что Бенедикт вот-вот сделает правильный шаг навстречу своему счастью, он вдруг предлагает Софи стать его любовницей. Однако девушка хочет совсем другого – достоинства, любви и равноправного союза.

Во второй части сезона создатели, вероятно, продолжат раскрывать эту непростую историю любви. Зрители увидят, как будут развиваться отношения между Бенедиктом и Софи и смогут ли они преодолеть социальные барьеры. Они – из разных миров, но иногда для построения счастливых отношений нужны компромиссы и большая смелость.

"Бриджертоны": смотрите онлайн тизер 2-й части

Кроме этого, в начале четвертого сезона было заложено немало других сюжетных линий, которые заинтриговали зрителей: трудности в браке Франчески и сэра Килмартина, новые испытания в деле Леди Виселдаун, внутренние переживания королевы, зарождение чувств в сердце Вайолет Бриджертон, а также дилемма Леди Денбери, которая мечтает оставить двор и вернуться на родину, но не может этого сделать.

Ответы на эти и другие вопросы зрители найдут в четырех новых эпизодах, которые уже доступны на стриминговой платформе Netflix.

Что известно о сериале "Бриджертоны"?