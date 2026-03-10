У них есть все: история, любви, красота и изящество, этикет, а иногда даже жестокость и еще более непредсказуемые события, чем в "Бриджертонах". Однако вайб между ними – общий. 24 Канал расскажет, что можно посмотреть похожего.

Не пропустите Кинобитва года: кто будет бороться за Оскар-2026 в номинации "Лучший актер"

"Тюдоры", 2007 – 2010

Количество сезонов: 4

Рейтинг IMDb: 8,1

Сериал рассказывает о правлении английского короля Генриха VIII и событиях, которые происходили при дворе в XVI веке. Одной из главных линий являются многочисленные браки короля и его желание иметь наследника трона. Поэтому он вступает в конфликт с католической церковью и создает Англиканскую церковь.

"Тюдоры": смотрите онлайн трейлер сериала

"Охотницы", 2023 –…

Количество сезонов: 2

Рейтинг IMDb: 6,6

События сериала разворачиваются в 1870-х годах в Лондоне. Несколько американок приезжают в Британию, чтобы в разгар дебютного сезона найти себе мужчину с титулом. Их ждет много испытаний, ведь не так просто стать частью британского аристократического общества.

"Охотницы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Куртизанки", 2017 – 2019

Количество сезонов: 3

Рейтинг IMDb: 7,7

Действие сериала разворачивается в Лондоне XVIII века. В центре истории – владелица борделя, которая имеет главную цель – обеспечить своим дочерям лучшее будущее.

Маргарет ведет ожесточенную борьбу за клиентов и влияние в городе со своей соперницей – богатой и влиятельной мадам Лидией Квигли.

"Куртизанки": смотрите онлайн трейлер сериала

"Позолоченный век", 2022 –…

Количество сезонов: 3

Рейтинг IMDb: 8,1

Сериал описывает события в конце XIX века в Нью-Йорке – эпоху экономического роста и появления новых состоятельных людей.

Молодая девушка Мариан Брук переезжает к родственникам в большой город и становится свидетелем социальной борьбы между старой аристократией и новыми состоятельными семьями.

"Позолоченный век": смотрите онлайн трейлер сериала

"Джентльмен Джек", 2019 – 2022

Количество сезонов: 3

Рейтинг IMDb: 8,1

Сериал основан на реальных дневниках британской землевладелицы Энн Листер, которая жила в XIX веке.

Энн возвращается в семейное поместье в Галифаксе и берет под свой контроль бизнес и земли. Вдруг в ее жизни появляется любовь. Однако, такие отношения были строго осуждены обществом.

"Джентльмен Джек": смотрите онлайн трейлер сериала

О чем будет 5 сезон "Бриджертонов"?