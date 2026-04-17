Тоже интересно Мы это смотрели по телевизору: фильмы и сериалы, которые вернут в детство

Фильмы, которые заставляют задуматься

"Вторая жизнь Уве" (2015)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Пожилой мужчина по имени Уве – злой сосед. Его раздражает мусор, который бросили где-то, неправильно припаркованные авто и тому подобное. Мужчина постоянно ссорится с семьей, в которой отец еле справляется с бытовыми вопросами. Сам Уве поддерживает порядок как в доме, так и в гараже, однако уже давно считает, что его жизнь не имеет смысла.

"Призрачная красота" (2016)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Успешный рекламный менеджер из Нью-Йорка Говард Инлет пережил большую трагедию и стал отстраненным. Друзья пытаются восстановить связь с мужчиной, а он хочет найти ответы во Вселенной. Говард отправляет письма Любви, Времени и Смерти и получает неожиданные отзывы.

"Форрест Гамп" (1994)

Рейтинг IMDb: 8.8/10

В фильме рассказывается о Форресте Гампе, который имеет врожденные недостатки и ограниченные умственные способности. В детстве над мальчиком часто насмехались его сверстники.

Во взрослом возрасте Форрест прекрасно играет в футбол, заканчивает колледж, поступает в армию и отправляется служить во Вьетнам, а затем открывает бизнес. Мужчину ждет множество невероятных знакомств и приключений.

Какие культовые фильмы 90-х посмотреть?