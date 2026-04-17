В материале 24 Канала читайте о фильмах, которые заставляют задуматься. Выбирайте, что смотреть в эти выходные.
Фильмы, которые заставляют задуматься
"Вторая жизнь Уве" (2015)
- Рейтинг IMDb: 7.7/10
Пожилой мужчина по имени Уве – злой сосед. Его раздражает мусор, который бросили где-то, неправильно припаркованные авто и тому подобное. Мужчина постоянно ссорится с семьей, в которой отец еле справляется с бытовыми вопросами. Сам Уве поддерживает порядок как в доме, так и в гараже, однако уже давно считает, что его жизнь не имеет смысла.
"Вторая жизнь Уве": смотрите онлайн трейлер фильма
"Призрачная красота" (2016)
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
Успешный рекламный менеджер из Нью-Йорка Говард Инлет пережил большую трагедию и стал отстраненным. Друзья пытаются восстановить связь с мужчиной, а он хочет найти ответы во Вселенной. Говард отправляет письма Любви, Времени и Смерти и получает неожиданные отзывы.
"Призрачная красота": смотрите онлайн трейлер фильма
"Форрест Гамп" (1994)
- Рейтинг IMDb: 8.8/10
В фильме рассказывается о Форресте Гампе, который имеет врожденные недостатки и ограниченные умственные способности. В детстве над мальчиком часто насмехались его сверстники.
Во взрослом возрасте Форрест прекрасно играет в футбол, заканчивает колледж, поступает в армию и отправляется служить во Вьетнам, а затем открывает бизнес. Мужчину ждет множество невероятных знакомств и приключений.
"Форрест Гамп": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие культовые фильмы 90-х посмотреть?
"Славные парни" – это история о Генри Хилле, который свидетельствует против своих бывших партнеров и попадает в программу защиты свидетелей ФБР.
"Криминальное чтиво" – в фильме рассказывается о гангстерах Джулс и Винсенте, которые работают на Марселласа Волеса. Однако они не только занимаются уголовными делами, но и обсуждают глубокие темы.
"Маска" – волшебная зеленая маска меняет жизнь работника банка Стэнли Ипкиса. Он становится уверенным и харизматичным мужчиной, поэтому привлекает внимание певицы ночного клуба Тины Карлайл. В то же время Стэнли разозлил криминального авторитета Дориана Тайрелла, когда ограбил банк.