Фільми, які змушують задуматися
Фільми, які змушують задуматися
"Людина на ім'я Уве" (2015)
- Рейтинг IMDb: 7.7/10
Літній чоловік на ім'я Уве – злий сусід. Його дратує сміття, яке кинули деінде, неправильно припарковані авто тощо. Чоловік постійно свариться зі сім'єю, в якій батько ледве справляється з побутовими питаннями. Сам Уве підтримує порядок як у будинку, так і в гаражі, проте вже давно вважає, що його життя немає сенсу.
"Прихована краса" (2016)
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
Успішний рекламний менеджер із Нью-Йорка Говард Інлет пережив велику трагедію і став відстороненим. Друзі намагаються відновити зв'язок з чоловіком, а він хоче знайти відповіді у Всесвіті. Говард надсилає листи Любові, Часу та Смерті й отримує несподівані відгуки.
"Форрест Ґамп" (1994)
- Рейтинг IMDb: 8.8/10
У фільмі розповідається про Форреста Ґампа, який має вроджені вади та обмежені розумові здібності. У дитинстві з хлопчика часто насміхалися його однолітки.
У дорослому віці Форрест чудово грає у футбол, закінчує коледж, вступає до армії та відправляється служити у В'єтнам, а згодом відкриває бізнес. На чоловіка чекає безліч неймовірних знайомств та пригод.
Які культові фільми 90-х подивитися?
"Славні хлопці" – це історія про Генрі Гілла, який свідчить проти своїх колишніх партнерів та потрапляє до програми захисту свідків ФБР.
"Кримінальне чтиво" – у фільмі розповідається про гангстерів Джулс і Вінсента, які працюють на Марселласа Волеса. Проте вони не лише займаються кримінальними справами, але й обговорюють глибокі теми.
"Маска" – чарівна зелена маска змінює життя працівника банку Стенлі Іпкіса. Він стає впевненим і харизматичним чоловіком, тож привертає увагу співачки нічного клубу Тіни Карлайл. Водночас Стенлі розізлив кримінального авторитета Доріана Тайрелла, коли пограбував банк.