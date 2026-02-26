Решта серій стала доступною вже сьогодні. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що саме покажуть у другій частині сезону та які інтриги й сюжетні лінії отримають розв'язку у фінальних епізодах.

Що покажуть у 2-й частині 4-го сезону "Бріджертонів"?

Перша частина четвертого сезону серіалу "Бріджертони" неабияк заінтригувала глядачів. Ми побачили, як зароджуються почуття між Бенедиктом Бріджертоном і покоївкою Софі, яка насправді й є тією Леді в срібному, що підкорила його серце на маскараді. Після балу Бенедикт марно намагається відшукати загадкову незнайомку, не підозрюючи, що вона зовсім поруч. Він не усвідомлює, що Софі і є тією жінкою, яка полонила його з першого ж вечора.



Серіал "Бріджертони" 4 сезон / Кадр із серіалу

Після тієї казкової ночі кожен із них проходить власний непростий шлях. Софі намагається знайти своє місце під сонцем і вижити в суворій реальності, тоді як Бенедикт шукає кохання, не помічаючи, що його щастя – ближче, ніж здається.

Фінал першої частини став справжнім емоційним вибухом. Коли здавалося, що Бенедикт ось-ось зробить правильний крок назустріч своєму щастю, він раптом пропонує Софі стати його коханкою. Проте дівчина прагне зовсім іншого – гідності, любові та рівноправного союзу.

У другій частині сезону творці, ймовірно, продовжать розкривати цю непросту історію кохання. Глядачі побачать, як розвиватимуться стосунки між Бенедиктом і Софі та чи зможуть вони подолати соціальні бар'єри. Вони – з різних світів, але іноді для побудови щасливих стосунків потрібні компроміси й велика сміливість.

"Бріджертони": дивіться онлайн тизер 2-ї частини

Окрім цього, на початку четвертого сезону було закладено чимало інших сюжетних ліній, які заінтригували глядачів: труднощі в шлюбі Франчески та сера Кілмартіна, нові випробування у справі Леді Віселдаун, внутрішні переживання королеви, зародження почуттів у серці Вайолет Бріджертон, а також дилема Леді Денбері, яка мріє залишити двір і повернутися на батьківщину, але не може цього зробити.

Відповіді на ці та інші запитання глядачі знайдуть у чотирьох нових епізодах, які вже доступні на стримінговій платформі Netflix.

Що відомо про серіал "Бріджертони"?