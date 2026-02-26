А уже с 6 марта на Netflix выйдет семейная комедия "Ну мам!". Об этом стало известно на инстаграм-странице Netflix.ua.

Что известно об украинском фильме "Ну мам", который выйдет на Netflix?

Уже 6 марта 2026 года на стриминговой платформе Netflix можно будет посмотреть украинский полнометражный семейный комедийный фильм "Ну мам!".

Режиссером ленты стал Олег Борщевский, а сценарий написал Евгений Таллер. Фильм называют настоящими объятиями мамы, ведь эта трогательная история посвящена именно ей – самому родному человеку в жизни каждого.

Премьера в украинских кинотеатрах состоялась 22 января 2026 года. Поэтому если вы не успели посмотреть картину на большом экране, сможете сделать это онлайн. Эта работа имеет особое значение для продюсера Евгения Таллера, ведь он посвятил фильм, в частности, своей маме.

"Ну мам": смотрите онлайн трейлер фильма

В главных ролях такие украинские актеры: Ада Роговцева, Олеся Жураковская, Елена Кравец, Наталья Сумская, Екатерина Кузнецова, Анна Кузина, Остап Ступка, Ахтем Сеитаблаев, Роман Луцкий, Дмитрий Павко.

Какие фильмы сейчас самые популярные среди украинцев на Netflix?

Кроме фильма "Ну мам!" на стриминговой платформе Netflix стремительно набирают популярность и другие украинские комедии.

В частности, в рейтинге самых популярных лент среди украинских зрителей сейчас лидируют фильмы "Корпорат" и "Испытательный срок".

Они возглавляют список недаром, ведь дарят зрителям легкость, хорошее настроение и приятные впечатления после просмотра.